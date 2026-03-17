"הסוד של הפרנסה"
תפילת השל"ה לפרנסה ליום קודם ערב ראש חודש ניסן
אַתָּה הוּא הָאֱלֹהִים הַזָּן מִקַּרְנֵי רְאֵמִים וְעַד בֵּיצֵי כִנִּים, וְאַתָּה הוּא הַמֵּכִין כָּל צָרְכֵיהֶן, וְנוֹסָף עַל הַצְּרָכִים הַהֶכְרֵחִיִּים אַתָּה הוּא הַנּוֹתֵן בְּמִילּוּי וְרֶוַח וְעֹשֶׁר וְכָבוֹד, כָּל זֶה אַתָּה עוֹשֶׂה בְּנִדְבַת לִבְּךָ הַטּוֹב. כִּי אַתָּה הוּא נָדִיב בֶּאֱמֶת, לֹא כְמוֹ שֶׁקּוֹרִין לִפְעָמִים לְאָדָם אֶחָד נְדִיב, כִּי נְדִיבֻתוֹ אֵינָהּ אֲמִתִּית רַק לְתַשְׁלוּם גְמוּל אוֹ בִּשְׁבִיל טוֹבָה שֶׁקִּדְּמוּהוּ וַהֲרֵי הוּא כְּסוֹחֵר, אָכֵן מִי הִקְדִּימְךָ וְשִׁלַּמְתָּ, וּבְנִדְבַת לִבְּךָ הַטּוֹב, טוֹב וּמֵטִיב אַתָּה לַכֹּל.
וְלִי אֲנִי עַבְדְּךָ הֵטַּבְתָּ עַל כֹּל, וְנָתַתָּ לִי עֹשֶׁר וְכָבוֹד מִיָּדְךָ הַכֹּל, בֵּרַכְתָּנִי מִכֹּל בַּכֹּל כֹּל. נָתַתָּ לִי סְפָרִים הַרְבֵּה, וְכֶסֶף וְזָהָב לָרוֹב, וּמַלְבּוּשֵׁי כָבוֹד וְדִירָה בְּכָבוֹד, קָטֹנְתִּי מִכָּל הַחֲסָדִים אֲשֶׁר עָשִׂיתָ אֶת עַבְדֶּךָ, וְיָרֵא אָנֹכִי מְאֹד לְנַפְשִׁי שֶׁלֹּא יִהְיֶה חַס וְשָׁלוֹם עֹשֶׁר שָׁמוּר לִי לְרָעָה לְהַאֲכִילֵנִי הַמְעַט מִזְּכֻיּוֹתַי שֶׁבְּיָדִי, וּבְאִם הוּא כֵן, קַח נָא אֶת בִּרְכָתִי וְאַל אֶרְאֶה בְּרָעָתִי לְעוֹלָם הַבָּא עוֹלָם הַנִּצְחִי.
וּבְאִם רְצוֹנְךָ הַטּוֹב לְמֵיהַב וְלֹא לְמִשְׁקַל, תֵּן בְּלִבִּי וּבְלֵב כָּל הַנִּלְוִים אֵלַי שֶׁלֹּא לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בְּמַתְּנוֹתֶיךָ לְתַעֲנוּגִים גּוּפָנִיִּים, וְיִתְפַּרְנְסוּ מִמֶּנּוּ בַּעֲלֵי תּוֹרָה אֲנָשִׁים כְּשֵׁרִים אֲנָשִׁים הֲגוּנִים, עֲשׂוֹת צְדָקָה הַרְבֵּה וּגְמִילוּת חֲסָדִים לַקְּרוֹבִים וְלָרְחוֹקִים, וּדְבַר ה' יָקוּם, יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ ה' צוּרִי וְגֹאֲלִי.
