כיכר השבת
מרוץ נגד השעון למניעת לינץ'

עשרות חסידי ברסלב מתבצרים בקבר יוסף: "באנו למות למען הצדיק"

דרמה לילית שהופכת למלכודת אש: למעלה מ-100 חסידי ברסלב פרצו הבוקר למתחם קבר יוסף בשכם ללא אישור, והם מתבצרים במקום תחת איום ממשי של לינץ' המוני | בעוד בעיר שכם נשמעות קריאות הסתה לצאת ולפגוע במתפללים, החסידים עטופים בטליתות ותפילין ומצהירים: "זה ייגמר בדם, לא נתפנה" (חרדים)

סכנת חיים ממשית: למעלה מ-100 חסידי ברסלב נכנסו הבוקר (שלישי) למתחם קבר יוסף הצדיק בעיר שכם ללא כל אישור או תיאום ביטחוני. החסידים, שהגיעו מצוידים בטליתות ותפילין, החלו בתפילת שחרית במקום במטרה להצהיר על "השבת השליטה היהודית", אך כעת הם נצורים בתוך המתחם כשמחוצה לו הרוחות סוערות ומסכנות את חייהם באופן מיידי.

האירוע החל בשעות המוקדמות של הבוקר, כאשר עשרות רכבים ובהם חסידים חדרו לעומק שטח A. הקבוצה התפרסה במתחם הקבר והחלה בתפילה המונית, תוך שהם מצהירים כי לא בכוונתם להתפנות מרצון.

מתוך המתחם נשמעים קולות דרמטיים ומדאיגים: "באנו למות למען יוסף הצדיק," אמרו חלק מהמתבצרים במקום. "אם לא יחזירו את השליטה היהודית לכאן, זה ייגמר בדם. אנחנו לא זזים."

במערכת הביטחון רואים את האירוע בחומרה רבה ומגדירים אותו כהפקרות ביטחונית. גורמי המת"ק (מנהלת התיאום והקישור) פועלים כעת בתיאום דרוך מול המשטרה הפלסטינית בניסיון להרגיע את השטח, בעוד בעיר שכם נשמעות קריאות הסתה לצאת ולפגוע ביהודים הנמצאים במקום.

חסידי ברסלב בתפילה בשכם (צילום: באדיבות המצלם)

דיווחים מהשטח מצביעים על כך שגורמי צבא ומשטרה עושים את דרכם לנקודה בניסיון לחלץ את המתפללים בטרם יפרצו המונים פלסטינים אל המתחם אירוע שעלול להסתיים בטרגדיה נוראית.

אין זו הפעם הראשונה שחסידים מסכנים את חייהם בכניסות לא מתואמות. רק בדצמבר האחרון אירע מקרה דומה שהסתיים בדרמה גדולה, כאשר רכב של חסידים פגע בפלסטיני במהלך מנוסה מהמקום, והחסידים נאלצו להימלט רגלית ולהשאיר את רכבם מאחור עד שנעצרו על ידי כוחות הביטחון.

בצה"ל הגיבו על האירוע והזהירו בחומרה:

"הבוקר (ג׳) אוטובוס ובו עשרות אזרחים ישראלים נכנס ללא תיאום למתחם קבר יוסף, בעיר שכם שבחטיבת שומרון.

בהגעת האזרחים הישראלים למרחב הקבר, התפתח חיכוך אלים בינם לבין פלסטינים במרחב.

כוחות צה"ל פינו את כלל האזרחים הישראלים מהמרחב והועברו להמשך חקירה במשטרת ישראל.

נדגיש כי כניסה של אזרחים ישראלים לשטחי A מסוכנת ואסורה על פי החוק."

'כיכר השבת' ימשיך לעקוב ולדווח על מאמצי החילוץ.

24
אולי הם צודקים, מי היה יוסף הצדיק, בנו של יעקב אבינו. מה לישמעאל וליעקב? יש לסלק את מחבלי שכם בכל הסביבה. לגרש את הגיס החמישי ( כדברי ליברמן) בהקדם, ובא לציון גואל.
אפי
23
מאיפה ההיתר להסתכן???
חושב
בכביש יותר מסוכן
שש
להגיב שטויות בלי מח עוד יותר מסוכן.
שייקה
22
טפשים! איפה כתוב על זה יהרג ואל יעבור????
אבג
ואיפה כתוב על הגיוס יהרג ואל יעבור??? אנחנו דור של קיצונים בכל צד. מה לעשות? מחכים למשיח שיגאל אותנו מהקיצוניות במחננו.
יהודי
אף אחד לא מת מלא להתגייס. זה שטויות במיץ שהקיצוניים משווקים. אנשים מתו כשהם כן התגייסו, למקרה שלא היית כאן ב-78 השנים האחרונות ולא שמעת מה עושים בצבא.
יהודיה
21
כחסיד ברסלב אוכל לומר שאין לי מושג מהיכן לקחו אנשים אלו היתר להקל בשמירת הנפש בשום מקום רבי נחמן או כך צדיק אחר לא כתבו שיש ללכת לציון יוסף ועוד עם היתכנות למות בשופ מקום אין לזה הגיון יהודי מופרך מלכתחילה. חבל שכך יהודים מתנהגים
אלי
התשובה פשוטה הם ברלנדיסטים
דוד
אתה באמת לא מבין שאלו לא חסידי ברסלב. ואלו הם שובו בנים. יחי ההבדל הגדול... ר"ל...
אחד שהיה בכת
20
סתם אני לא יודע כלום אבל לא מצדיק אותם אבל נשאלת השאלה איך כל אחד שרוצהלנכנס לשכם נכנס איפה הצבא ?
אחד שיודע
19
כל הכבוד. לא יתכן שאנו תוקפים ומצליחים מול אירן ולא יכולים להחזיר לעצמינו את יוסף הצדיק!!!
אליהו
18
אשריכים!!! מקנא בכם על העזות דקדושא.רק ככה כבשו תמיד את כל המקומות הקדושים.
שש
17
אסור להיכנע למדינה!!! מציאות שהכותל סגור למרות שהסיכוי שיפול בו טיל אפסי לעומת כל המקומות הטמאים שפתוחים חופשי.אז מי מחליט פה מה מסוכן?!
שש
וואלה פתחת לי אפיק מחשבה חדש
נכון
1. הכותל לא סגור. הכניסה מוגבלת, אבל אפשר להיכנס אם תחכו בתור או תבואו בשעה שאין תור. 2. נפלו טילים מאד מאד קרוב לשם, זה בקלות היה יכול ליפול גם שם. זה ברור שלאיראנים לא אכפת. 3. המקומות הטמאים ממש לא פתוחים. בקיצור, הודעה שאין בה אפילו משפט אחד שהוא אמת.
אתה פשוט שקרן
תרגע המדינה טובה מעולה יש בעיות לא בכח לא צריך למות למען שחרור קבר יוסף
תרגע
16
תגובה מלב כואב, מקווה שתפרסמו.. לקרות את האספסוף הסהרורי הזה כחסידי ברסלב בעוד שכולם יודעים לאיזה כת הם משתייכים, זה פשוט עצוב. עצוב שכך אנשים חושבים שמכירים את ברסלב... ולכותב היקר, פליז כבד את עצמך לפחות למען שמו של הרה"ק מברסלב והפסק לתייג את שמו של רבינו על כל הזיה כזאת או אחרת.
ברסלב'ער
15
אין קשר בין ברלנד לברסלב ולרביהק מוהרן זיע
חייבים לציין

