חכם חמאמי מצהיר אמונים ( צילום: צילום מסך תסנים איראן )

בזמן שהמשטר האיראני מנסה לשפר את תדמיתו מול המערב, הקהילה היהודית המקומית מוצאת את עצמה שוב בחזית התעמולה של טהראן. אתמול הגיע חכם יונס חמאמי, אחת הדמויות הרוחניות הבולטות בקהילה היהודית באיראן, לכיכר המהפכה בלב הבירה, ושם נשבע אמונים בשם יהודי איראן למנהיג העליון החדש, מוג'תבא חמינאי.

האירוע, שתועד על ידי כלי תקשורת איראניים, נועד להמחיש לעולם את "הסובלנות" הדתית של הרפובליקה האסלאמית. אולם הוא חשף פעם נוספת את המחיר הכבד שמשלמים יהודי איראן על ביטחונם האישי בגלות המורכבת ביותר בעולם.

המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי

בריאיון נרחב שהעניק לסוכנות הידיעות האיראנית "מהר", התייחס חכם חמאמי לאירוע פגיעה בשוגג בבית כנסת בטהראן במהלך המלחמה. בדברים שנשאו טון חריף, התואם את דרישות המשטר, טען חמאמי כי המתקפה חשפה את פרצופה האמיתי של ישראל. "ההתקפה על אתרים קדושים ליהודים הראתה שהציונות עוינת את כל האומה האיראנית – בין אם מדובר ביהודי, מוסלמי או ארמני", הצהיר חכם חמאמי. הוא בחר להפריד באופן מוחלט בין דת ישראל לבין התנועה הלאומית, כשהוא מהדהד את דפי המסרים של טהראן. הפרדה בין יהדות לציונות "מההתחלה ניסה המשטר הציוני להציג עצמו כנציג של כל יהודי העולם, בעוד שהיהדות היא דת מונותאיסטית עם היסטוריה של אלפי שנים", מסר חכם חמאמי. "הציונות היא בסך הכל תנועה פוליטית לאומנית שנוצרה בסוף המאה ה-19, ולמרבה הצער, היא מבצעת תעמולה תוך שימוש לרעה בשם היהדות". המנהיג הרוחני המשיך ותיאר את רגעי החילוץ של ספרי הקודש מההריסות, תוך שהוא מודה באופן פומבי לבכירי הממשל על סיועם. "עלי להביע תודה לראש המחוז על נוכחותו האישית בחילוץ ספרי התורה", ציין. "התברר שהם אפילו לא מעריכים מקומות קדושים ליהודים. כל מקום פולחן לאלוהים הוא מכובד, ואנחנו מקווים שבית הכנסת ייבנה מחדש בהקדם".

עליית מדרגה בשימוש התעמולתי

בימים האחרונים נרשמה עליית מדרגה בשימוש התעמולתי שעושה המשטר בקהילה היהודית. כלי תקשורת זרים הורשו לראשונה לתעד באופן "חופשי" את חיי היהודים במדינה, במסגרת מאמץ להציג תדמית של סובלנות דתית.

על פי דיווחים אחרונים, מוקד ההנהגה באיראן עבר לידי צמרת משמרות המהפכה לאחר מותו של עלי חמינאי ופציעתו הקשה של בנו מוג'תבא. המנהיג החדש אינו מופיע בפומבי ומתקשר באמצעות הודעות מוקלטות, מה שמקשה על הבנת מצבו האמיתי.

גורמים במערב מציינים כי ליהודי איראן אין כל ברירה אלא ליישר קו עם הצהרות אלו, כחלק מ"מס הגנה" הנדרש מהם כדי לשמור על מוסדותיהם ועל חייהם תחת שלטון חמינאי. המחיר הכבד של הקהילה היהודית באיראן ממשיך לעלות, בעוד המשטר מנצל אותם לצרכי תעמולה מול העולם.

כזכור, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל תדרוך מפיקוד המרכז על תוכניות לגל תקיפות נגד תשתיות איראניות, על רקע קיפאון במשא ומתן בין וושינגטון לטהראן. המתיחות בין המדינות נמשכת, כאשר הפסקת האש בת השבועיים צפויה לפוג בקרוב.