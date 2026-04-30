תעמולה איראנית

"הציונות עוינת, מנצלת לרעה את היהדות": החכם היהודי האיראני שנשבע אמונים למוג'תבא חמינאי

חכם יונס חמאמי, אחד ממנהיגי הקהילה היהודית באיראן, הגיע לכיכר המהפכה בטהרן כדי להישבע אמונים למנהיג העליון החדש מוג'תבא חמינאי. בראיון לסוכנות "מהר", לאחר פגיעה בבית כנסת, תקף חמאמי בחריפות את מדינת ישראל: "הציונות היא תנועה פוליטית המנצלת לרעה את שם היהדות" (חדשות בעולם)

חכם חמאמי מצהיר אמונים

בזמן ש מנסה לשפר את תדמיתו מול המערב, הקהילה היהודית המקומית מוצאת את עצמה שוב בחזית התעמולה של טהראן. אתמול הגיע חכם יונס חמאמי, אחת הדמויות הרוחניות הבולטות בקהילה היהודית באיראן, לכיכר המהפכה בלב הבירה, ושם נשבע אמונים בשם יהודי איראן למנהיג העליון החדש, מוג'תבא חמינאי.

האירוע, שתועד על ידי כלי תקשורת איראניים, נועד להמחיש לעולם את "הסובלנות" הדתית של הרפובליקה האסלאמית. אולם הוא חשף פעם נוספת את המחיר הכבד שמשלמים יהודי איראן על ביטחונם האישי בגלות המורכבת ביותר בעולם.

המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי

"ההתקפה חשפה את פרצופה האמיתי"

בריאיון נרחב שהעניק לסוכנות הידיעות האיראנית "מהר", התייחס חכם חמאמי לאירוע פגיעה בשוגג בבית כנסת בטהראן במהלך המלחמה. בדברים שנשאו טון חריף, התואם את דרישות המשטר, טען חמאמי כי המתקפה חשפה את פרצופה האמיתי של ישראל.

"ההתקפה על אתרים קדושים ליהודים הראתה שהציונות עוינת את כל האומה האיראנית – בין אם מדובר ביהודי, מוסלמי או ארמני", הצהיר חכם חמאמי. הוא בחר להפריד באופן מוחלט בין דת ישראל לבין התנועה הלאומית, כשהוא מהדהד את דפי המסרים של טהראן.

הפרדה בין יהדות לציונות

"מההתחלה ניסה המשטר הציוני להציג עצמו כנציג של כל יהודי העולם, בעוד שהיהדות היא דת מונותאיסטית עם היסטוריה של אלפי שנים", מסר חכם חמאמי. "הציונות היא בסך הכל תנועה פוליטית לאומנית שנוצרה בסוף המאה ה-19, ולמרבה הצער, היא מבצעת תעמולה תוך שימוש לרעה בשם היהדות".

המנהיג הרוחני המשיך ותיאר את רגעי החילוץ של ספרי הקודש מההריסות, תוך שהוא מודה באופן פומבי לבכירי הממשל על סיועם. "עלי להביע תודה לראש המחוז על נוכחותו האישית בחילוץ ספרי התורה", ציין. "התברר שהם אפילו לא מעריכים מקומות קדושים ליהודים. כל מקום פולחן לאלוהים הוא מכובד, ואנחנו מקווים שבית הכנסת ייבנה מחדש בהקדם".

הנשיא טראמפ

עליית מדרגה בשימוש התעמולתי

בימים האחרונים נרשמה עליית מדרגה בשימוש התעמולתי שעושה המשטר בקהילה היהודית. כלי תקשורת זרים הורשו לראשונה לתעד באופן "חופשי" את חיי היהודים במדינה, במסגרת מאמץ להציג תדמית של סובלנות דתית.

על פי דיווחים אחרונים, מוקד ההנהגה באיראן עבר לידי צמרת משמרות המהפכה לאחר מותו של עלי חמינאי ופציעתו הקשה של בנו מוג'תבא. המנהיג החדש אינו מופיע בפומבי ומתקשר באמצעות הודעות מוקלטות, מה שמקשה על הבנת מצבו האמיתי.

גורמים במערב מציינים כי ליהודי איראן אין כל ברירה אלא ליישר קו עם הצהרות אלו, כחלק מ"מס הגנה" הנדרש מהם כדי לשמור על מוסדותיהם ועל חייהם תחת שלטון חמינאי. המחיר הכבד של הקהילה היהודית באיראן ממשיך לעלות, בעוד המשטר מנצל אותם לצרכי תעמולה מול העולם.

כזכור, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל תדרוך מפיקוד המרכז על תוכניות לגל תקיפות נגד תשתיות איראניות, על רקע קיפאון במשא ומתן בין וושינגטון לטהראן. המתיחות בין המדינות נמשכת, כאשר הפסקת האש בת השבועיים צפויה לפוג בקרוב.

תוכן שאסור לפספס:

מכריחים אותם לעשות את זה. ד' ישמור עליהם. אמן
ירושלים
מי אמר לך ? יש לך הסבר מדוע המדינה הפציצה בית כנסת ? לרג'יאני התחבא שם ?
שני
לא יודע עם חכם או טיפש גמור - שיעזוב את איראן מי מתיר לו לדבר ככה נגד ישראל
שמואל
אם היית במצבו, גם אתה היית טיפש גמור.
אפי
לא נראה לי שאי אפשר לעזוב את המדינה - אז שילך
שמואל
שכחתם את רדיפת בחורי הישיבות??? וסגירת לג בעומר כבר 5 שנים .אסון מירון. מעצר תלמידי ישיבות. צהרןנים. וכו וכו. מישו התבלבל שם בציונים
אולי צודק??
יהודי גלותי כפשוטו, נמצא תחת שיעבוד מלכות כפשוטו. אפשר רק לרחם עליו.
הי
דרוש מבצע מרבד קסמים בדחיפות להצלת יהודי אירן. האחרונים שנמצאים תחת שלטון זר כפשוטו. מי שירצה בכל זאת להישאר שיהיה לו בהצלחה.
אחד

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

