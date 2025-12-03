כיכר השבת
טרגדיה נוראית בבני ברק: נקבע מותו של נער שלא התעורר משנתו 

כוחות הצלה שהוזעקו לבית בבני ברק נאלצו לקבוע את מותו של נער כבן 12 לאחר שלא התעורר משנתו: " מצאנו את הנער כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה" (בארץ)

כוחות הצלה בזירה (צילום: דוברות הצלה)

כוחות הצלה גדולים הוזעקו הבוקר (רביעי) ל בעקבות דיווח על נער מחוסר הכרה.

המתנדבים שהגיעו ראשונים לזירה מצאו את הנער ללא דופק וללא נשימה ולאחר בדיקות רפואיות נאלצו לקבוע את מותו במקום.

משה מילר ואבישי זלצמן חובשי איחוד הצלה מסרו: "כשהגענו לביתו עקב דיווח שהתקבל מבני המשפחה כי הילד אותר הבוקר במיטתו ללא הכרה נמסר לנו כי הוא לא התעורר מהשינה. למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו לאחר שהתברר כי הילד ללא דופק וללא נשימה".

תורן לילה יעקב רפאלי וחובש הצלה שמריהו רוזנטלר דיווחו: "כשהגענו לבית, מצאנו נער כבן 12 כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, לאחר שלדברי הוריו לא התעורר משנתו.

"למרבה הצער, בתום בדיקות רפואיות, נאלצו הפראמדיקים של מד"א לקבוע את מותו במקום".

נורא די כבר לצרות כאלה, איזה מפחיד
רחל

