כפי שדיווחנו לראשונה ב'כיכר השבת', ישיבת 'מסורת התורה' בראשות הגר"ש מרקוביץ' הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי בתל אביב ייפוי כח להחלפת עורכי הדין שלהם מעורך הדין מוטי בייץ לעורכי הדין איל רוזובסקי ויוסי אטינגר.

לאחר הייפוי כח, שלחו עורכי הדין מטעם הגר"ש מרקוביץ' בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לקבל ארכה של 45 יום בכדי להגיש בקשה לביטול פסק הבוררות. בבקשה נכתב: "המשיבים, הרב שמואל מרקוביץ', עמותת מסורת התורה בני ברק והרבנית ציפורה מרקוביץ' מתכבדים לפנות בזאת לבית המשפט הנכבד בבקשה להאריך את המועד להגשת בקשה מטעמם לביטול פסק בוררות שניתן ביום 18.11.2025 על ידי כב' הבורר דוד חשין באופן בו יעמדו למשיבים 45 הימים הקבועים בדין להגשת בקשה לביטול פסק בוררות ממועד מתן פסק הבוררות".

הבקשה שהוגשה לבית המשפט

הבקשה שהוגשה לבית המשפט

כזכור, אמש חשפנו לראשונה כי מסתמן כי ראש הישיבה שהפסיד בבוררות הגר"ש מרקוביץ' נערך לערער על פסק הבוררות. לפי המידע שהגיע ל'כיכר השבת', רה"י החליט להוסיף עוד הגנה משפטית מלבד עו"ד בייץ שייצג את הישיבה עד כה, ולהוסיף את עורך הדין אייל רוזובסקי וצוות גדול ממשרדו.

החרדי 'חשד' בעובדים שהעבירו לו את הדירה ונדהם כשפתח את המגירה נחמן שטרנהרץ | 15:51

עורכי הדין רן פלדמן ואודי ארצי המייצגים את ישיבת פוניבז' בנשיאות הגר"א כהנמן, קיבלו אמש את ההודעה על המינוי החדש של עו"ד רוזובסקי שהצעד הראשון שלו בתפקיד המייצג את הגר"ש מרקוביץ' היה פניה לביהמ"ש בבקשה לקבל ארכה נוספת להגיב לפניית פוניבז' לפני מספר ימים, לתת תוקף חוקי לפסק הבוררות של השופט בדימוס דוד חשין.

ל'כיכר השבת' נודע, כי הרב מרקוביץ' החליט להוסיף לעצמו עורך דין בכיר, כדי לערער על מספר סעיפים בפסק הבוררות - אמנם במידה ומערערים לבית המשפט על כל הפסק, אזי כל הבוררות יכולה להתבטל, אך הרב מרקוביץ מעוניין לערער על מספר סעיפים מבלי שיהיה צורך להגיע לבית המשפט.

על פי המידע שהגיע לידינו, עורך הדין החדש, יצר קשר עם עורכי הדין של פלג השונאים וכאמור ביקש ארכה, הבקשה הגיעה כדי לנסות להגיע להסדר מול פלג השונאים שייתר את הערעור, כמו לקבל את השם פוניבז' ואולי אף מבנה של הישיבה - ותמורת זאת הוא יתחייב שהוא לא יערער על הפסק, לפלג השונאים, ישנו אינטרס שלא יערערו על הפסק, מכיוון שלמרות שאין הרבה סיכוי שיבוטל הפסק, אך הם כמובן לא רוצים ליטול סיכונים מיותרים וזו הסיבה שהגר"ש מרקוביץ לקח עורך דין חדש שיבוא במגעים עם עוה"ד של הצד השני.

מוועד ההצלה נמסר אמש בתגובה לפרסום: "הפרסום איננו נכון. הישיבה בודקת סוגיות נוספות הנובעות מפסק הדין ולצורך כך הישיבה התייעצה עם עו״ד רוזובסקי וזאת בנוסף לעו״ד בייץ, בוועד ההצלה מכחישים כי הוחלט על ערעור גורף על פסק הבורר".

"לצערנו", אמרו בועד ההצלה: "דווקא בערב זה כשמתקיים כנס אחדות ענק בהשתתפות אלפים בדי-סיטי גורמים המבקשים לחרחר ריב בחרו להפיץ פייק ולנסות לפגוע בקמפיין לטובת בניין הישיבה החדש, הישיבה לא מתכוונת לערער על הפסק של להישאר בגבעה".

ישיבת פוניבז', ביום שניתן הפסק ( צילום: אלעזר פיינשטיין )

לעומת זאת בפלג השונאים טענו בשיחה עם 'כיכר השבת': "זה ברור שהרב מרקוביץ החליף עורכי דין, כי הוא רוצה ללכת לערעור גם על הגבעה, כעת הוא בודק האם זה אפשרי, זה לא סביר שעורכי הדין שלו ינהלו משא ומתן רק על שם הישיבה ועוד דברים קטנים, הם ככל הנראה הולכים לערער ובשלב הזה, שווה להם להסתיר את זה, בשל כמה אינטרסים כלכליים".