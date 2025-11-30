בשעות הצהריים נרשמה התרגשות שיא ברחובות בני ברק, כאשר עשרות אנשים יצאו לרחובה של עיר כדי לקדם פניו של האברך ר' אלעזר צדוק קופמן, ששוחרר לאחר שהיה עצור למשך ארבעה וחצי חודשים בכלא 10.

קופמן, שנעצר בהפגנות ביהוד בחודש תמוז האחרון, בעיצומה של המערכה נגד חילולי הקברים בעיר יהוד, יחד עם עוד שלושה אברכים מבני היישוב הישן. ובשל היותם עריקים מזה מספר שנים הוסגרו השלושה למשטרה הצבאית ונכלאו בכלא 10. שניים מהאברכים, הר"ר דוד מנחם מינצברג והר"ר אריה מרדכי רבינוביץ נכדו של האדמו"ר ממשכנות הרועים, שוחררו כבר לאחר מאסר ממושך. ואילו ביום ראשון אמור להשתחרר האברך השלישי, הר"ר אלעזר צדוק קויפמן, לאחר קרוב ל-140 ימי מאסר בבידוד מוחלט. האברכים סירבו ללבוש את מדי הכלא, ולכן שהו באגף הבידוד לאורך כל תקופת מאסרם.

קבלת פנים לאברך האסיר אלעזר צדוק קופמן ברחובות בני ברק ( צילום: יוסי קופמן, ידיעות בני ברק. )

התהלוכה הספונטנית נערכה ברחובות המרכזיים רש"י, הרב ש"ך וחגי.

המחזה היה מרשים במיוחד לאור תנאי מזג האוויר, יום גשום וסגרירי כל זה לא מנע ממקבץ אנשים לצאת אל הרחוב ולערוך לכבודו של קופמן מעמד קבלת פנים נלהב.

קופמן עצמו, שהשתחרר, חבש שטריימל ועטה בגדי שבת לכבוד האירוע המרגש, וקיבל את פני הציבור בשמחה גדולה.

כפי שכבר דיווחנו אמש, השמחה לא נגמרת בבני ברק. הערב מתוכנן להתקיים מעמד קבלת פנים רבתי ורב רושם לכבודו של האסיר המשוחרר בעיר הקודש ירושלים, שם צפויים להגיע אלפים לחלוק לו כבוד על עמידתו האיתנה.

בשעה 18:30 יחל המעמד בתהלוכה מרשימה של אלפי ילדי התלמודי תורה שעל טהרת הקודש, שתצא ממתחם שנלר. לאחר מכן ייערך מעמד הוד והדר בכיכר השבת, בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל מנהיגי היישוב הישן. בסיום, ילווה הקהל כולו את האברך בצעדה ברחובות ירושלים, בלוויית תזמורת ורכבי הכנסת ספר תורה.

המעמד צפוי להביא חיזוק רב למערכה נגד גזירת הגיוס, ולחזק את אלפי גיבורי החיל העומדים בחזית המערכה שלא להתייצב בלשכות הגיוס.