ראש עיריית ניו יורק הנבחר, זוהראן ממדאני, שבקרוב צפוי להתחיל את תפקידו באופן רשמי אחרי שניצח בבחירות - מגנה באופן ברור וחד משמעי את האירוע האנטישמי מחוץ לבית הכנסת במנהטן בשבוע שעבר.

התגובה הפעם מגיעה כשבוע אחרי תגובה ראשונה, שפורסמה מטעם משרדו. התגובה הראשונה, שהייתה רפה והיו שראו בה בין היתר ניסיון להאשים את בית הכנסת בין היתר בתקרית, הובילה ללחצים כבדים על ממדאני מצד בכירים בקהילות היהודיות. כעת כאמור הוא החליט להשמיע תגובה ברורה יותר.

בשיחה עם הניו יורק טיימס מסר ממדאני כי האירוע הוא "בלתי מבתקל על הדעת, נקודה". הוא הבהיר: "שום דבר לא יכול להצדיק שפה שקוראת 'מוות' ולא משנה למי".

התקרית האנטישמית התרחשה ביום רביעי בשבוע שעבר. כ-200 מפגינים אנטי ישראלים הפגינו מחוץ לבית כנסת וותיק "פארק-איסט" במנהטן תוך הנפת שלטים בערבית, דגלי אש"ף וקריאות לאלימות.

בין היתר קראו המפגינים "להפוך את האינתיפאדה לגלובאלית", והיו גם מי שקראו קריאות "מוות לצה"ל". אחד המפגינים שאג במיקרופון: "אנחנו צריכים לגרום להם לפחד". שוטרי משטרת ניו יורק נכחו במקום ושמרו על הסדר.

ממדאני התייחס לתקרית כעבור זמן קצר וכאמור התנער מההתנהגות. מטעמו מסרו כי הוא מתנגד להתבטאויות שנשמעו בהפגנה, אך יחד עם זאת הוסיף כי "בתי תפילה לא אמורות להיות מקום שבו מקדמים פעילויות שמפרות את החוק הבינלאומי".

בכך התייחס לאופי האירוע שנערך בבית הכנסת בזמן ההפגנה - עידוד עלייה לישראל. לדברי דוברת ממדאני הוא התכוון לכך שמדובר בעידוד התיישבות מעבר לקו הירוק. כאמור לחץ גובר עליו שיגנה באופן משמעותי יותר את התקרית - הובילה לגינוי נחרץ יותר.