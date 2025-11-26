סיוע באיתור נעדר בסיכון: משטרת ישראל ביקשה הבוקר (רביעי) את עזרת הציבור באיתור הנעדר מרדכי רוטמן, בן 16 בסיכון גבוה, תושב ביתר עילית.

במקביל, מתנדבי יחידת הכלבנים לישראל, בפיקודו של יקותיאל (מייק) בן יעקב, ביחד עם שוטרי תחנת עציון של משטרת ישראל, ממשיכים במאמצים כבירים בגזרת אלעד, שהוא הוא נצפה בפעם האחרונה בעיר אלעד, בשעה 03:30 לערך.

מתנדבי יכ"ל פועלים בשטח בתשאול ופריקת מצלמות, במקביל לחיפושים עם כלבי הצלה ורחפנים. "קיים חשש לחייו", נמסר.

תיאורו

צבע עיניים: חומות

צבע שיער: שחור, פאות ארוכות ומעט זקןצבע

עור: בהיר

פרטי לבוש: חליפה ארוכה בצבעי שחור לבן, כובע חסידי ירושלמי ונעלים שחורות

כאמור, מרדכי נראה לאחרונה אתמול, יום שלישי (25.11.25) בשעה 03:30 לערך בעיר אלעד.

כל היודע דבר אודות מקום המצאו מתבקש לפנות למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת המשטרה עציון 026544444.