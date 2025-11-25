מצוד של חודשים הסתיים: נעצר החשוד בתקיפת הילדה בשכונה החרדית

תמונת החשוד כפי שפרסמה משטרת ניו יורק

גבר אפרו אמריקני בן 39 נעצר על ידי משטרת ניו יורק השבוע, לאחר שתקף ילדה כבת 3 בפאתי שכונת בורו פארק החרדית, ברובע ברוקלין בניו יורק, ארצות הברית.

התקיפה התרחשה לפני כשלושה חודשים, בשלהי חודש אוגוסט, בשדרת 'מקדונלד' בברוקלין, העוברת כאמור בפאתי בורו פארק. הילדה בת ה-3 צעדה עם אימה ברחוב, בשעת צהרים מוקדמת, כאשר אנסטסיו ווגלזון בן ה-39 התקרב לעבריהן ודחף את הילדה לקרקע. הילדה נשרטה במרפקה, כך דווח באתר 'בורו פארק 24', אך לא נזקקה לאשפוז בבית חולים. החשוד נמלט מהזירה במהירות, בריצה. ניסיון דקירה ברחבת הישיבה: רוכב הקורקינט שלף סכין מול הצעיר החרדי דניאל הרץ | 24.11.25 אזהרה בריכוזים החרדים: קיבלתם את שיחת הטלפון הזו? היא מלכודת חזקי שטרן | 24.11.25 משטרת ניו יורק נכנסה לעובי הקורה והחלה לחקור את האירוע. תמונתו של החשוד אף הופצה ברחבי השכונה החרדית ומחוצה לה. ביום ראשון השבוע נעצר החשוד. הוא צפוי להיות מואשם בתקיפה ובהתנהגות מסוכנת בפזיזות. גורמים חרדיים בבורו פארק שיבחו את המשטרה על עבודתה. גורמים בקהילות החרדיות בברוקלין טוענים כי לאחרונה, ברקע בחירתו של ממדאני לראשות העיר, והצהרותיו באשר לדילול כוחות המשטרה, גובר החשש מפני התגברות התקריות והפשיעה. בתחילת השבוע דווח על חשוד בדקירה, שתמונתו הופצה השבוע בשכונת קראון הייטס בברוקלין - השכונה שבה מתגוררות אלפי משפחות של חסידי חב"ד - תוך ניסיונות לאתרו.

הפרסום שהופץ עבור הציבור ( צילום: שמירה קראון הייטס )

החיפושים אחרי החשוד נעשים לאחר שניסה לדקור תלמיד ישיבה עם סכין בשבוע שעבר. זה קרה בשעת ערב ביום רביעי שעבר. בחור הישיבה נסע על קורקינט חשמלי, וכמותו גם החשוד. כשהגיעו לצומת הרחובות קינגסטון ואיסטרן פארקווי הם התנגשו ביניהם, ככל הנראה ללא כוונה מצד הבחור. מדובר בצומת מרכזי וסואן, צמוד ל-770, המרכז העולמי של חסידות חב"ד שבו גם שוכנת הישיבה המרכזית של החסידות - ישיבת "תומכי תמימים". המקום הומה אדם, ובמיוחד תלמידי ישיבה, בשעות היום והערב.

לפי הדיווח באתר COLive, החשוד בשלב הזה שלף סכין. זו הייתה תגובתו לכמעט התאונה בו. והחל לרדוף אחרי הבחור. במקביל הרס את הקורקינט שלו. למרבה המזל אין נפגעים באירוע. שוטרי משטרת ניו יורק ומתנדבי ה'שמירה' בקראון הייטס הגיעו מיד לזירה והחלו בחיפוש אחר החשוד, אבל הוא הספיק להימלט.

כך או כך הצליחו להשיג, כנראה באמצעות מצלמות אבטחה, מספר צילומים של החשוד. הוא נראה בהם עם מעיל שחור וכובע קפוצ'ון כחול. הם ביקשו את עזרת הציבור באיתורו.