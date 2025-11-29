בחודש תמוז האחרון, בעיצומה של המערכה נגד חילולי הקברים בעיר יהוד, נעצרו שלושה אברכים מבני היישוב הישן. ובשל היותם עריקים מזה מספר שנים – זאת כהוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל מנהיגי היישוב הישן זצוק"ל ויבלחט"א, הוסגרו השלושה למשטרה הצבאית ונכלאו בכלא 10.

שניים מהאברכים, הר"ר דוד מנחם מינצברג והר"ר אריה מרדכי רבינוביץ נכדו של האדמו"ר ממשכנות הרועים, שוחררו כבר לאחר מאסר ממושך. ואילו ביום ראשון אמור להשתחרר האברך השלישי, הר"ר אלעזר צדוק קויפמן, לאחר קרוב ל-140 ימי מאסר בבידוד מוחלט. האברכים סירבו ללבוש את מדי הכלא, ולכן שהו באגף הבידוד לאורך כל תקופת מאסרם.

הרב קויפמן עבר את ימי הרחמים והסליחות ואת הימים הטובים של חודש תשרי בין חומות הכלא. למרות תנאי הבידוד הקשים, את קול השופר זכה לשמוע בעוצמה בין הכתלים, וכן נטל את ארבעת המינים יחד עם שאר האסירים היהודים במקום.

לאור השחרור הצפוי, נערכות הכנות קדחתניות לקראת מעמד קבלת הפנים, שייערך ביום ראשון ברחובות ירושלים.