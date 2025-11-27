רגע מרגש: רבי שלמה מבעלזא חיבק את בתו במעמד הגיוס

רגעים מרגשים וחריגים במיוחד התרחשו היום (חמישי) בסמוך לאתר ההיסטורי גבעת התחמושת: בתו של הרב שלמה אינדורסקי, מחשובי חסידי בעלזא, התגייסה לצה"ל.

המגויסת מיועדת לשרת כלוחמת במג"ב (משמר הגבול)

אביה, הרב שלמה אינדורסקי, המשמש כמנהל האדמיניסטרטיבי של בניין חסידות בעלזא המרכזי בירושלים, ליווה אותה בהתרגשות. הוא חיבק את בתו ואיחל לה הצלחה בתפקידה המשמעותי.

ההתגייסות מהווה אירוע יוצא דופן ומרגש המשלב את הלב החסידי הפועם עם שירות משמעותי לביטחון המדינה.