חרדי זכה בלוטו בעשרה מיליון דולר; איפה קנה את הכרטיס?

מארק קליין, לשעבר מנהל אולם החתונות "עטרת אברהם" בשכונת בורו פארק החרדית בברוקלין, זכה הלילה (בין רביעי לחמישי) בעשרה מיליון דולר.

הוא זכה בפרס הגדול בהגרלת "10,000 דולר לשבוע לכל החיים", שנערכה בניו יורק. כך דווח ב-YWN.

קליין, חרדי מברוקלין, בחר לקבל את הכסף בתשלום חד פעמי - ולא עשרת אלפים דולר בשבוע.

אחרי ניכויי מיסים וכדומה, ובהתאם לחוקי ההגרלה, הוא גרף לכיסו 4,372,060 דולר נטו בתשלום חד פעמי.

את הכרטיס, כך דווח, הוא רכש בחנות מכולת השוכנת בשדרה ה-18, 6102 בברוקלין, בחנות NO7.

זכיות של חרדים בלוטו בארצות הברית התרחשו בעבר, כולל בסכומים גבוהים בהרבה. לפני כארבע שנים זכה בחור חרדי מברוקלין ב-126 (!) מיליון דולר.

זה היה אז בחור בשם הרמן קאהן, שניחש נכון מספרים בהגרלת לוטו, וזכה בסכום הענק. גם הוא החליט לקבל את הכסף באופן חד פעמי וגרף אחרי ניכויים 52,559,839 דולר.