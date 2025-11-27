כיכר השבת
ממנהל אולם למיליארדר

חרדי זכה בלוטו בעשרה מיליון דולר; איפה קנה את הכרטיס?

מנהל לשעבר של אולם חתונות בבורו פארק בבורקלין, חרדי בשם מארק קליין, זכה הלילה בעשרה מיליון דולר - בהגרת פיס ענקית שנערכה בניו יורק. הוא בחר לקבל את הכסף בתשלום חד פעמי (חרדים בעולם)

כרטיס הגרלה אמריקאי (צילום: שאטרסטוק)

מארק קליין, לשעבר מנהל אולם החתונות "עטרת אברהם" בשכונת בורו פארק החרדית בברוקלין, זכה הלילה (בין רביעי לחמישי) בעשרה מיליון דולר.

הוא זכה בפרס הגדול בהגרלת "10,000 דולר לשבוע לכל החיים", שנערכה בניו יורק. כך דווח ב-YWN.

קליין, חרדי מברוקלין, בחר לקבל את הכסף בתשלום חד פעמי - ולא עשרת אלפים דולר בשבוע.

אחרי ניכויי מיסים וכדומה, ובהתאם לחוקי ההגרלה, הוא גרף לכיסו 4,372,060 דולר נטו בתשלום חד פעמי.

את הכרטיס, כך דווח, הוא רכש בחנות מכולת השוכנת בשדרה ה-18, 6102 בברוקלין, בחנות NO7.

זכיות של חרדים בלוטו בארצות הברית התרחשו בעבר, כולל בסכומים גבוהים בהרבה. לפני כארבע שנים זכה בחור חרדי מברוקלין ב-126 (!) מיליון דולר.

זה היה אז בחור בשם הרמן קאהן, שניחש נכון מספרים בהגרלת לוטו, וזכה בסכום הענק. גם הוא החליט לקבל את הכסף באופן חד פעמי וגרף אחרי ניכויים  52,559,839 דולר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר