בהלה בשכונה החרדית: 13 יריות נשמעו בשעת ערב, פצוע קשה פונה 

אירוע ירי חמור התרחש הלילה (בין ראשון לשני) בשכונת פלאַטבוש ברובע ברוקלין בניו־יורק - שכונה יהודית אורתודוקסית בה מתגוררות משפחות חרדיות רבות.

האירוע התרחש לאחר שקטטה אלימה בין מספר צעירים פרצה בעקבות משחק כדורגל מקומי. תחילה התפתחה התגרה באזור Avenue K, אולם זמן קצר לאחר מכן המשיך העימות אל צומת Avenue J ו-East 16th Street, שם התדרדר המצב לירי חי.

על פי דיווחים מקומיים, במהלך האירוע נורו כ-13 קליעים, ואחד המעורבים בקטטה - צעיר המזוהה עם פעילות כנופיות - נפצע קשה מירי.

בזירה נמצאה לאחר מכן גם כלי נשק שנזרק במהלך המנוסה - ככל הנראה על ידי המעורבים.

שני חשודים נעצרו במקום זמן קצר לאחר הירי, אולם לאחר בדיקה ראשונית התברר כי אינם קשורים למעשה הירי עצמו, ושוחררו. היורה האמיתי ככל הנראה נמלט מהזירה, וכוחות המשטרה ממשיכים בחיפושים אחריו.

גורמי אכיפה ציינו כי לפי ההערכה הראשונית, מדובר בעימות בין כנופיות מקומיות. המשטרה החלה בבדיקת מצלמות אבטחה מרחובות סמוכים בניסיון לאתר את החשוד ולשחזר את השתלשלות האירועים המדויקת.

למרבה המזל, אף על פי שהאירוע התרחש באזור מגורים הומה לא דווח על פגיעה בעוברי אורח. הירי כוון לכאורה כלפי מטרה ספציפית ולא בוצע לעבר הקהל.

לאחר האירוע הופץ תיעוד ממצלמת רכב, שבו נראים רגעי הירי. על פי הדיווחים, הקורבן נפגע בעמוד השדרה ומצבו הוגדר קשה, עם חשש לשיתוק בעקבות הפציעה. כך דווח באתר YNW.

המשטרה ממשיכה בחקירה ומבקשת מהציבור להעביר כל מידע שעשוי לסייע בזיהוי היורה ובפענוח האירוע. במקביל, גורמי ביטחון קהילתיים קראו להגברת הנוכחות המשטרתית באזור כדי למנוע אירועים דומים בעתיד.