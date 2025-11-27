כיכר השבת
"מתקפה פרועה"

אלו החיילים שנורו ליד הבית הלבן: "הושבעו לתפקיד פחות מ-24 שעות לפני התקרית"

הרשויות בארה"ב הכריזו על זהות החיילים שנפצעו קשה באירוע הירי ליד הבית הלבן | "אדם חמוש פתח באש ללא פרובוקציה, בסגנון מארב" | החשוד, שזוהה כאזרח אפגני, הועבר לבית חולים מקומי ונמצא תחת שמירה כבדה (בעולם)

מימין סרה בקסטרום, משמאל אנדרו וולף (צילום: הארכיון של משרד המשפטים בארה"ב)

שני חיילי המשמר הלאומי שנורו אתמול (רביעי) רק כמה רחובות מהבית הלבן, במה שהוגדר על ידי הרשויות כ"פיגוע ממוקד", זוהו על ידי הרשויות ב.

מדובר בסרה בקסטרום, בת 20, ואנדרו וולף, בן 24, שנמצאים במצב קריטי לאחר שעברו ניתוח. שני החיילים הם חברי המשמר הלאומי של מערב וירג'יניה, אשר הוצב בעיר הבירה כדי להתמודד עם פשיעה בעקבות צו נשיאותי של הנשיא דונלד טראמפ מוקדם יותר השנה.

את הפרטים אודותם מסרה התובעת הכללית של מחוז קולומביה, ז'אנין פירו, במסיבת עיתונאים שקיימה יום לאחר התקרית. "אני גם רוצה לומר ששני החיילים, סרה ואנדרו, לפי הבנתי הושבעו לתפקידם פחות מ‑24 שעות לפני שנורו ברחוב בוושינגטון," הוסיפה פירו.

פירו ציינה כי "הם ענו לקריאה, לקחו על עצמם את המשימה, התנדבו וסיכנו את חייהם למען אנשים שהם אפילו לא מכירים." התובעת גם סיפקה פרטים חדשים על הירי, כולל סוג הנשק שבו השתמש החשוד.

החיילים נורו לדבריה בזמן שהיו במדים ליד תחנת הרכבת התחתית Farragut West בסביבות השעה 14:15 ביום רביעי, במה שתואר כ"מתקפה פרועה וממוקדת". לפי פירו, "אדם חמוש פתח באש ללא פרובוקציה, בסגנון מארב. חייל אחד נפגע, נפל, ואז היורה נטל את ההזדמנות וירה בו שוב. חייל נוסף נפגע מספר פעמים."

חיילים נוספים שהיו בקרבת מקום מיהרו להתמודד עם החשוד, ואחד מהם ירה בו. החשוד, שזוהה כרחמנוללה לקנואל, אזרח אפגני בן 29, הועבר לבית חולים מקומי ונמצא תחת שמירה כבדה. הרשויות חוקרות את הירי כאירוע אפשרי של טרור מתוכנן.

ראש ה‑FBI קאש פאטל מסר כי שוחח עם מנהל ה‑CIA ג'ון רטקליף ושר המלחמה פיט הגסט, ואישר שהחשוד היה בקשרים עם כוחות שותפים אמריקאיים באפגניסטן. "אנחנו בודקים באופן מלא את הרקע שלו, כולל כל שותף ידוע שהוא מחוץ לארה״ב או כאן," אמר פאטל.

לקנואל נכנס לארה״ב באופן חוקי בשנת 2021 במסגרת תוכנית "Operation Allies Welcome" של ממשל ביידן לאחר נסיגת ארה״ב מאפגניסטן. בקשת המקלט שלו אושרה במהלך כהונתו של טראמפ.

הרשויות הפדרליות ביצעו מספר צווים לחיפוש ברחבי ארצות הברית, כולל בביתו האחרון הידוע של החשוד בבלינגהאם, וושינגטון. במהלך החיפושים נתפסו מכשירים אלקטרוניים רבים, כולל טלפונים, מחשבים ניידים וטאבלטים, שמנותחים כעת. ממצאים מהמדינה הובילו לחקירות בסן דייגו, שם נערכים ראיונות עם מספר חשודים.

