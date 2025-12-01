הסרטון נמחק: משפילת יהודים בטיקטוק מאבדת שליטה על העסק שלה

סערה ציבורית גדולה פרצה בקהילות יהודיות בארצות הברית, לאחר שסרטון שפרסמה ברשתות החברתיות אשת מקצוע מתחום הקוסמטיקה מסטטן איילנד בניו יורק הפך ויראלי במהירות והצליח לעורר זעם רב.

האישה, אימן מסעוד, מייסדת מותג טיפוח, תיעדה את עצמה יושבת במכוניתה ומתפארת בכך שהשפילה זוג יהודים מבוגרים שביקשו עזרה פשוטה בתשלום עבור חניה.

בסרטון, שהועלה לטיקטוק ולאחר מכן נמחק, סיפרה מסעוד כי בני הזוג פנו אליה בבקשה לשלם על חניית רכבם באמצעות כרטיס אשראי, והציעו לה מזומן בתמורה.

במקום לסייע, היא טענה שדרשה מהם לומר בקול "Free Palestine" (פרי פלסטיין) לפני שתסכים לעזור – ואף צחקה עליהם בצורה משפילה במהלך התיעוד.

מסעוד תיארה את המפגש בטון לעגני, תוך שהיא מציגה אותו כסיטואציה משעשעת מבחינתה. התוכן הפוגעני עורר ביקורת חריפה מצד קהילות יהודיות ומחוצה להן, שראו במעשה ביטוי ברור לאנטישמיות ולניצול של מצוקה תמימה לצורך הפצת עמדות פוליטיות.

בתוך זמן קצר עורר הסרטון גל תגובות נזעמות בקרב משתמשים רבים, שקראו להחרים את עסקי הטיפוח של מסעוד ואף לדרוש שקיפות ובדיקה מחודשת של רישיונות העסק שלה. מאות ביקורות שליליות החלו להיערם בעמודי העסק שלה.

בהמשך לכך, גולשים דיווחו כי אתר החברה של מסעוד ננעל בסיסמה זמן קצר לאחר פרסום הסרטון – מהלך שהוגדר כ"ניסיון להיעלם מן הרשת" נוכח הסערה הציבורית. גם חשבונות הרשתות החברתיות של החברה נצפו כלא זמינים למשך שעות.

האירוע הצית דיון רחב ברשתות החברתיות לגבי הגבול שבין חופש ביטוי פוליטי לבין גילויי שנאה, ובפרט על השימוש בסיסמאות פוליטיות ככלי להפחדה, לחץ והשפלה כלפי אזרחים תמימים. רבים הזהירו כי התנהגויות מסוג זה עלולות להוביל להסלמה בסביבה החברתית המתוחה ממילא.

לצד הביקורת, עלו גם קריאות רשמיות מצד פעילים קהילתיים לפתוח בחקירה, בטענה שמעשיה של מסעוד עלולים להוות אפליה אסורה על רקע דת וגזע. היו אף מי שהגדילו וקראו לבחון את מעמדה החוקי במדינה.

נכון לשעה זו, מסעוד טרם פרסמה התנצלות או תגובה מסודרת. הסרטון המקורי הוסר, אולם ההקלטות שלו הופצו מחדש באתרים שונים והפכו לוויראליות, כך שהסערה ממשיכה להתפשט.

בינתיים, הקהילה היהודית בסטטן איילנד הגיבה בזעזוע ובדאגה, והביעה תמיכה בבני הזוג היהודיים שהושפלו. ארגונים יהודיים שונים פרסמו הצהרות המגנות את המעשה וקראו להיאבק בנורמליזציה של אנטישמיות במרחב הציבורי.

"המקרה הזה מחדד איך מתחים פוליטיים גלובליים מצליחים לחלחל גם לאינטראקציות היומיומיות ביותר, ולפעמים מתורגמים להתנהגויות פוגעניות כלפי קבוצות מיעוט", אומרים גורמים בקהילות היהודיות בניו יורק.

ברשתות החברתיות מעריכים כי הסיפור צפוי להמשיך להעסיק את הציבור, לפחות עד שתפורסם תגובה רשמית מצד מסעוד או גורמי אכיפה.