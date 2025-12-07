נתניהו נשאל אם יפרוש מהחיים הפוליטיים בתמורה לחנינה; כך הגיב

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נשאל במהלך מסיבת העיתונאים שקיים היום (ראשון) עם קנצלר גרמניה פרידריך מרץ - אם יפרוש מהחיים הפוליטיים תמורת חנינה.

נתניהו השיב בחיוך גדול, בעברית, במילה אחת - לא. הוא פנה לקנצלר והמשיך באנגלית. "הם מודאגים מהעתיד שלי", אמר.

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הגיב בציוץ בטוויטר: "אין פרישה - אין חנינה".

מוקדם יותר, במסיבת העיתונאים, התייחס נתניהו לשלב השני בהפסקת האש בעזה ואמר כי זה יתרחש לאחר שהחטוף האחרון, רן גוילי, יוחזר. נתניהו גם אמר כי השלב השני "קשה יותר".

הוא הוסיף ואמר כי חמאס לא יהיה ברצועת עזה. לדבריו, פתרון שתי מדינות יגיע בסיומו של משא ומתן. הוא שיבח את התמיכה של גרמניה בישראל.

בין היתר אמר נתניהו, כפרפרזה לקריאות האנטישמיות נגד ישראל: "מהנהר עד הים ישראל תמשיך להגן על גבולותיה בעצמה".

הקנצלר בדבריו אמר כי יש סיבה שבגללה לא יהיה ביקור גומלין שלנתניהו בגרמניה. הוא התכוון לצווי המעצר שהוצאו נגד נתניהו ומונעים ממנו גישה למדינות שונות.