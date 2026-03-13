כיכר השבת
סערת החנינה

הרצוג נגד נתניהו: "ציפיתי ממנו לגנות את דברי טראמפ נגדי"

נשיא המדינה מתח ביקורת על תגובת ראש הממשלה לאחר שטראמפ כינה אותו "חרפה": "יש הבדל בין ויכוחים מדיניים לבין פגיעה בסמלי השלטון – היה מצופה שתיאמר אמירה בנושא" (חדשות)

(צילום: Arie Leib Abrams/Flash90)

נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר הבוקר (שישי) כי ציפה מראש הממשלה להביע עמדה נגד דבריו של נשיא ארצות הברית , שכינה אותו "חרפה". הדברים נאמרו במהלך ביקור שערך הרצוג בזירת נפילת טיל איראני ביישוב זרזיר.

הרצוג התייחס לדברים לאחר שבמסיבת עיתונאים שקיים אמש, הראשונה מאז תחילת המלחמה, נשאל נתניהו על דבריו החריפים של טראמפ – שנאמרו על רקע העובדה שהנשיא טרם העניק לו חנינה – והשיב כי "נשיאים רשאים לומר את אשר על ליבם". נתניהו הדגיש כי לא ביקש מטראמפ להתייחס לנושא.

"לא את כבודי אני מחפש, אלא את כבודה של המדינה", אמר הרצוג. "יש אימרה במקורותינו: 'מלך אשר מוחל על כבודו, אין כבודו מחול'. אני לא מלך, אני נשיא מדינת ישראל הריבונית והעצמאית. יש הבדל בין ויכוחים מדיניים ומשפטיים לבין פגיעה בוטה בסמלי שלטון וריבונות של מדינת ישראל. היה מצופה שתיאמר אמירה בנושא הזה".

לדבריו, "כבודנו, עצמאותנו וריבונותנו אינם למכירה אצל אף אחד". עם זאת הוסיף כי כאשר תוגש בקשת חנינה, אם תוגש, הוא יבחן אותה באופן עצמאי וללא לחצים.

נתניהו, שנשאל במסיבת העיתונאים על התבטאותו של טראמפ, השיב כי הוא אינו מתכוון להתייחס לדבריו של נשיא אמריקני כלשהו. לדבריו, טראמפ מביע את דעתו משום שהוא סבור כי מתנהל נגדו "ציד פוליטי".

ראש הממשלה הדגיש כי לא ביקש מטראמפ להתערב בנושא החנינה ואמר כי הדברים נאמרו ביוזמתו של הנשיא האמריקני. "עם הנשיא טראמפ אני מדבר בכבוד על כל הנשיאים, כולל ", אמר, והוסיף כי לדעתו משפטו "לא היה צריך לבוא לעולם".

1
מה הקשר למלך ? ומה צריך נשיא ? מדינה ריבונית ??? הגננת לא התערבה. לא יפה. גם ממך צפו לפני שהלכת למצוא חן בעיני השמאל.
יואל

