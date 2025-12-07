כיכר השבת
זעם בלתי נתפס

מעצר בליל שישי: תלמיד ישיבה הושלך ל'כלא 10' בעוון לימוד התורה

בליל שישי האחרון נעצר הבחור מאור וואזנה, בן ישיבה מירושלים | הבחור נעצר בתחנת דלק ונשלח לכלא הצבאי בעוון לימוד תורה |  בציבור החרדי מביעים זעזוע עמוק ומודיעים: "לא נשב בחיבוק ידיים מול הרדיפה" (חרדים)

6תגובות
משטרה הצבאית (צילום: דו"צ)

בליל שישי האחרון, בשעה 3:00 לפנות בוקר, הבחור מאור וואזנה בן ה-18, תלמיד ישיבת "משכן דוד" בשכונת רמות בירושלים בראשות הגאון רבי ישראל גבאי, נעצר על-ידי המשטרה, הועבר למשטרה הצבאית כשהתברר שהוא עריק ובתוך שעות ספורות הושלך לכלא הצבאי.

יצוין כי וואזנה, בוגר ישיבת "אורחות מאיר" בשכונת בית-וגן, הינו תלמיד ישיבה לכל דבר ועניין.

הבחור נעצר בעת שהיה בנסיעה לביתו בליל שישי האחרון, כאשר הרכב שבו נסע עמד בתחנת דלק בסמוך למעלה אדומים, ובשלב זה ניגשו שוטרים וביקשו ממנו להזדהות.

משעלה בבדיקה במחשב המשטרתי כי הוא מוגדר כ'משתמט', לאחר שלא התייצב בלשכות הגיוס בהגיעו לגיל ההתייצבות כהוראת גדולי ישראל, הוא נלקח עימם לתחנת משטרת מעלה אדומים, לשם הזמינו את המשטרה הצבאית אשר העבירה את וואזנה למחנה ה הצבאי בענתות הסמוך לירושלים. משם, בשעות הבוקר, הוא הועבר ל בכפר יונה שבאזור בית ליד.

מיד עם היוודע דבר המעצר הנפשע, נכנס ארגון 'עם קדוש' לעובי הקורה. עו"ד שלמה חדד החל לייצג את הבחור מול רשויות הכלא. לאחר יצירת קשר עם הבחור, ניתנה לו מלוא ההדרכה המשפטית הנדרשת להתנהלות מול גורמי הצבא.

שעה קלה לפני כניסת השבת, התקיים משפטו של בן הישיבה. הוא נשפט בפני קצין שיפוט צבאי ונגזרו עליו עשרה ימי מאסר בכלא הצבאי.

המעצר של תלמיד ישיבה השוקד על תלמודו, והשלכתו לכלא הצבאי, התקבל בתדהמה וזעם רב ביהדות החרדית, כאשר כל חטאו של הבחור הוא רצונו לשבת על התורה והעבודה.

בציבור החרדי מבהירים, "היהדות החרדית לא תשב בחיבוק ידיים מול מעצר נפשע זה. אנו נרעיש עולם ומלואו מול הרדיפה נגד בני הישיבות ההולכת ומתגברת בתקופה האחרונה. אנו רואים במעצר זה הסלמה מסוכנת".

6
למה רק אותו
אמסלם
5
כל מי שנוגע בבן תורה הקבה יבוא איתו חשבון.ומהר.
ניסו
4
מה עושה בן ישיבה ב 3 לפנות בוקר בתחנת דלק?
שמואל
3
בציבור מביעים זעזוע?! איך הם מביעים זאת? Zzzz..
ערבוביא
2
בושה וחרפה שעוצרים ל4 משנה מתי ולמה, פשוט בושה שילכו לתא יעצרו את כול אלא שלא עושים כלום וגם לא מיתגיסים ,בושה למדינה שכזו
אסתי
1
בעוון עריקות - תפסיקו להנדס תודעה !
מנחם

