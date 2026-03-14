כיכר השבת
ההסלמה במדינות המפרץ

מטיילים במפרץ? שימו לב: פעולה טבעית כזו תגרום לכם לקנס ומעצר

משרד החוץ הישראלי פרסם הודעה לציבור בה נכתב כי "שלטונות איחוד האמירויות אוסרים על צילום או שיתוף תמונות של אתרי פגיעה, נזקי טילים/יירוטים, או מבני ממשל ונציגויות דיפלומטיות" | "על אזרחים ישראלים אשר שוהים באיחוד האמירויות לציית לחוקי איחוד האמירויות; עבירות על החוק עלולות להוביל לקנסות, מאסר או גירוש" נמסר (בעולם)

מטיילים במפרץ? שימו לב: תיירים הועמדו לדין באיחוד האמירויות בגין תיעוד של אתרי נפילת שיגורים. משטרת אבו דאבי עצרה 45 איש שתיעדו ופרסמו תמונות מאתרים שנפגעו בעקבות שיגורים. במקביל, בדובאי הועמדו לדין 20 איש בגין עבירות מסוג זה, בהם גם תיירים.

על פי ההודעה, "התובע הכללי של איחוד האמירויות הערביות הורה על מעצרם של 10 חשודים בני לאומים שונים בגין הקלטת והעלאת סרטונים המראים מערכות הגנה אוויריות מיירטות תקיפות איראניות, וכן בגין העלאת סרטונים מזויפים. החשודים יופנו למשפט דחוף".

ע"פ הגרדיאן הבריטי קנסות יכולים לנוע מ-20 אלף דירהם (קרוב לערכו של השקל) ועד 200 אלף דירהם וכן עונשי מאסר של עד שנתיים. גם שיתוף תמונה מהרשת או תגובה לתמונה נחשבים לעבירה.

ממשרד החוץ הישראלי נמסר בהודעה לציבור: "שלטונות איחוד האמירויות אוסרים על צילום או שיתוף תמונות של אתרי פגיעה, נזקי טילים/יירוטים, או מבני ממשל ונציגויות דיפלומטיות.

על אזרחים ישראלים אשר שוהים באיחוד האמירויות לציית לחוקי איחוד האמירויות; עבירות על החוק עלולות להוביל לקנסות, מאסר או גירוש".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר