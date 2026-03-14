מטיילים במפרץ? שימו לב: פעולה טבעית כזו תגרום לכם לקנס ומעצר

מטיילים במפרץ? שימו לב: תיירים הועמדו לדין באיחוד האמירויות בגין תיעוד של אתרי נפילת שיגורים. משטרת אבו דאבי עצרה 45 איש שתיעדו ופרסמו תמונות מאתרים שנפגעו בעקבות שיגורים. במקביל, בדובאי הועמדו לדין 20 איש בגין עבירות מסוג זה, בהם גם תיירים.

על פי ההודעה, "התובע הכללי של איחוד האמירויות הערביות הורה על מעצרם של 10 חשודים בני לאומים שונים בגין הקלטת והעלאת סרטונים המראים מערכות הגנה אוויריות מיירטות תקיפות איראניות, וכן בגין העלאת סרטונים מזויפים. החשודים יופנו למשפט דחוף".

ע"פ הגרדיאן הבריטי קנסות יכולים לנוע מ-20 אלף דירהם (קרוב לערכו של השקל) ועד 200 אלף דירהם וכן עונשי מאסר של עד שנתיים. גם שיתוף תמונה מהרשת או תגובה לתמונה נחשבים לעבירה.

ממשרד החוץ הישראלי נמסר בהודעה לציבור: "שלטונות איחוד האמירויות אוסרים על צילום או שיתוף תמונות של אתרי פגיעה, נזקי טילים/יירוטים, או מבני ממשל ונציגויות דיפלומטיות.

על אזרחים ישראלים אשר שוהים באיחוד האמירויות לציית לחוקי איחוד האמירויות; עבירות על החוק עלולות להוביל לקנסות, מאסר או גירוש".