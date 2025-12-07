ש"ס יצאה בסוף השבוע למתקפה חריפה וחסרת תקדים נגד הפעילים הדתיים שיצאו למאבק נגד נוסח חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, מאבק שזוכה לתהודה גוברת בכלי התקשורת.

במאמר מערכת בביטאון המפלגה נכתב בין היתר: "בראש נושאי הקולות הצורמים ניצבים חובשי כיפות, אבל המסרים היוצאים מפיהם דוחים ומחליאים פי כמה וכמה לעומת כל צר ועוין מהמגזרים האחרים".

עוד טענו במפלגה כי: "הציטוטים הארסיים ונוראיים הנשמעים בימים אלו בכלי התקשורת הכלליים, בניצוחן של נשים חובשות כיסוי ראש, המדברות בשם התורה נגד עמלי התורה, הם חסרי תקדים בחציפותם. אין להם שום רתיעה ממסכת המכשלות הרוחניות הקשות האורבות לבעליהן ובניהן שומרי התורה והמצוות בשירות הצבא".

בדברים החריפים הוסיפו כי אותם פעילים דתיים "ניצבים ביהירות חצופה ממשיכי דרכם של דתן ואבירם, בני דורנו. הללו לא מוכנים אפילו לשמוע על לומד תורה אחד ויחיד".

בש"ס טענו כי: "זו אותה שנאה עזה שהייתה מנת חלקו של עקיבא בטרם היה לרבי עקיבא. מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור".

הם מנצחים בימים אלו על מדורת ההסתה. הם שופכי השמן והנפט על תבערת השנאה הפורצת בראש חוצות", הוסיפו במאמר המערכת.

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, הגיב לדברים ואמר: "לכל מבזי בני הציונות הדתית מתנועת ש"ס (וגם לכל התומכים בשתיקה): לא תהיה לכם מחילה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, עד שתעברו בין מאות הקברים של הנופלים הקדושים בני הציונות הדתית ששילבו בחייהם ובמותם ספרא וסייפא, תעברו אחד אחד ותבקשו סליחה על שביזיתם אותם ואת נשותיהם ("נשים שלא יודעות על הסכנות הרוחניות של בעליהן")".

"ואגב", הוסיף בנט: "הציטוט על רבי עקיבא: רבי עקיבא, גם כרב, היה נושא כליו של בר כוכבא במלחמתו ברומאים. ואני בטוח שהוא היה מתבייש בכם על הדברים האלה".

השר לשעבר יועז הנדל הגיב: "ממשלה שנשענת על מפלגה כזאת לעולם לא תוכל לתקן פה כלום. מפלגה שכופרת בעיקר".

השר לשעבר מתן כהנא כתב בתגובה: "אריה דרעי קורא לציונות הדתית ממשיכי דרכם של דתן ואבירם. אבדה הבושה. חייבים קואליציית משרתים!".