כיכר השבת
"מנצחים על מדורת ההסתה"

"דתן ואבירם בני דורנו" | מתקפה חסרת תקדים של ש"ס נגד הדתיים המתנגדים לנוסח חוק הגיוס החדש

בש"ס יצאו למתקפה חסרת תקדים נגד הפעילים הדתיים שיצאו למאבק נגד חוק הגיוס החדש: "המסרים היוצאים מפיהם דוחים ומחליאים פי כמה וכמה לעומת כל צר ועוין מהמגזרים האחרים" | במפלגה הוסיפו: "ממשיכי דרכם של דתן ואבירם, בני דורנו. הללו לא מוכנים אפילו לשמוע על לומד תורה אחד ויחיד" | נפתלי בנט: "לא תהיה לכם מחילה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא" (חדשות)

8תגובות
בנט ודרעי בימים טובים יותר (צילום: הדס פרוש/Flash90)

יצאה בסוף השבוע למתקפה חריפה וחסרת תקדים נגד הפעילים הדתיים שיצאו למאבק נגד נוסח והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, מאבק שזוכה לתהודה גוברת בכלי התקשורת.

במאמר מערכת בביטאון המפלגה נכתב בין היתר: "בראש נושאי הקולות הצורמים ניצבים חובשי כיפות, אבל המסרים היוצאים מפיהם דוחים ומחליאים פי כמה וכמה לעומת כל צר ועוין מהמגזרים האחרים".

עוד טענו במפלגה כי: "הציטוטים הארסיים ונוראיים הנשמעים בימים אלו בכלי התקשורת הכלליים, בניצוחן של נשים חובשות כיסוי ראש, המדברות בשם התורה נגד עמלי התורה, הם חסרי תקדים בחציפותם. אין להם שום רתיעה ממסכת המכשלות הרוחניות הקשות האורבות לבעליהן ובניהן שומרי התורה והמצוות בשירות הצבא".

בדברים החריפים הוסיפו כי אותם פעילים דתיים "ניצבים ביהירות חצופה ממשיכי דרכם של דתן ואבירם, בני דורנו. הללו לא מוכנים אפילו לשמוע על לומד תורה אחד ויחיד".

בש"ס טענו כי: "זו אותה שנאה עזה שהייתה מנת חלקו של עקיבא בטרם היה לרבי עקיבא. מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור".

הם מנצחים בימים אלו על מדורת ההסתה. הם שופכי השמן והנפט על תבערת השנאה הפורצת בראש חוצות", הוסיפו במאמר המערכת.

ראש הממשלה לשעבר, , הגיב לדברים ואמר: "לכל מבזי בני הציונות הדתית מתנועת ש"ס (וגם לכל התומכים בשתיקה): לא תהיה לכם מחילה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, עד שתעברו בין מאות הקברים של הנופלים הקדושים בני הציונות הדתית ששילבו בחייהם ובמותם ספרא וסייפא, תעברו אחד אחד ותבקשו סליחה על שביזיתם אותם ואת נשותיהם ("נשים שלא יודעות על הסכנות הרוחניות של בעליהן")".

"ואגב", הוסיף בנט: "הציטוט על רבי עקיבא: רבי עקיבא, גם כרב, היה נושא כליו של בר כוכבא במלחמתו ברומאים. ואני בטוח שהוא היה מתבייש בכם על הדברים האלה".

השר לשעבר יועז הנדל הגיב: "ממשלה שנשענת על מפלגה כזאת לעולם לא תוכל לתקן פה כלום. מפלגה שכופרת בעיקר".

השר לשעבר מתן כהנא כתב בתגובה: " קורא לציונות הדתית ממשיכי דרכם של דתן ואבירם. אבדה הבושה. חייבים קואליציית משרתים!".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (15%)

לא (85%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
כמצביא שס אני נגעל מכם מתחייב לשכנע כל מצביא שס לא להצביא לכם מה לכם ולהחזיר עטרה ליושנה
עוז
חצוף
יוסף חיים נעים
אתה כזה חצוץ על תצביע שס ושקט שס צודקת
יוסף חיים נעים
4
אשכרה הוא צודק בושה לחלק מי הציונות הדתית על זה מרן ניבה לפני 13 שנה כמה צדק
יוסף חיים נעים
3
יש כאן דו שיח של חרשים כל צד פוסל את הצד השני ולא מנסה להבין את הצד שכנגדו יש אמת בשני הצדדים. ואם תהיה הידברות אמיתית יהיה אפשר לשמר את עולם התורה ובד בבד לשמור על ביטחון המדינה.
איש
אמת ויציב
צודק
2
ש"ס השתכנזה. המתינות הספרדית עברה לציונות הדתית. תורה וחיים, אהבה וחסד.
מאיר
1
סוף סוף , הספרדים משיבים מלחמה כמו שהאשכנזים יודעים לעשות . כל הכבוד . כבר מצוקי ארץ ראו את הקו של הדתל, כמה צדקו, כמה....
אציק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר