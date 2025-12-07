כיכר השבת
טרגדיה רודפת טרגדיה תינוקות מתים | לוחם צה"ל התעלל בפלסטיני? • צפו 

נתניהו; לא אפרוש מהחיים הפולייטים לטובות חנינה | פעוט בן תשעה חודשים נחנק למוות בשינה | עומס שיא בבתי החולים בעקבות חולי שפעת וחצבת | מעצרו של הלוחם סער אופיר הוארך בעשרה ימים | כוחות צה"ל השמידו תשתיות טרור של חיזבאללה | תרגיל להתמודדות עם חומרים מסוכנים התקיים בביה"ח בליינסון | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו

1תגובות

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • : לא אפסיק בפוליטיקה, עברה שלב ראשון בהצלחה.
  • טרגדיה בבית שמש ורחובות: שני פעוטות נפטרו הבוקר.
  • עומס שפעת וחצבת בבתי חולים, חיסון ילדים ותינוקות קריטי.
  • סער אופיר נשאר במעצר, הפגנות ועיכוב תובע במהלך הדיון.
  • השמיד פיר ומחסן חיזבאללה בדרום לבנון למניעת ניצול.
  • בילינסון: תרגיל חומרים מסוכנים בדיקה מוכנות צוותי כיבוי ורפואה.
  • מזג אוויר מחר: גשמים צפויים בצפון ובמישור החוף.
  • הצפות בדרום, סלפי מסוכן – הציבור נקרא להיזהר מאוד
  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

    1
    להתחסן זה מציל חיים
    תתחסנו

