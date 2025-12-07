"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום • צפו
טרגדיה רודפת טרגדיה תינוקות מתים | לוחם צה"ל התעלל בפלסטיני? • צפו
נתניהו; לא אפרוש מהחיים הפולייטים לטובות חנינה | פעוט בן תשעה חודשים נחנק למוות בשינה | עומס שיא בבתי החולים בעקבות חולי שפעת וחצבת | מעצרו של הלוחם סער אופיר הוארך בעשרה ימים | כוחות צה"ל השמידו תשתיות טרור של חיזבאללה | תרגיל להתמודדות עם חומרים מסוכנים התקיים בביה"ח בליינסון | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו
