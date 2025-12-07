"לארצות הברית יש הרבה חברים, הרבה בעלי ברית – אבל רק שותפה אחת אמיתית" - התבטאות חריגה זו נשמעה היום (ראשון) מפיו של שגריר ארצות הברית לישראל, מייק האקבי, בפני שגרירי ישראל שהגיעו מרחבי העולם לכנס ראשי נציגויות 2025 של משרד החוץ.

האקבי הדגיש את עומק השותפות בין המדינות ואת תרומתה הייחודית של ישראל לביטחונה, לכלכלתה ולחוסנה של ארצות הברית.

האקבי הוסיף כי ״כל אויב של ישראל הוא אויב של ארה״ב״ וכי האיום האיראני מכוון גם כלפי ארה״ב. בנימה אישית סיפר שבשנה אחת בישראל חווה ארבע מלחמות ורץ עם כל הישראלים למקלטים, אך הדגיש ש״הייתי בוושינגטון ובירושלים - ופה, בירושלים, אני מרגיש בטוח יותר״.

לדבריו הבאת משלחות לישראל היא בעלת חשיבות עליונה, כמו המשלחת שאותה פגש היום של 1000 אנשי הדת שהגיעו מארה"ב - המשלחת הגדולה ביותר אי פעם שאורגנה ע"י משרד החוץ ו Friends of Zion, בהובלתו של שר החוץ גדעון סער.

הוא הודה לשגרירים הישראלים וביקש להעביר את המסר שארה"ב עומדת עם ישראל ונתרמת מהשותפות עמה, ולא רק תומכת בה – בחדשנות רפואית שמצילה חיים אמריקאיים רבים, ביכולות חקלאיות פורצות דרך ובתרומה ביטחונית משמעותית.

הוא סיים בכך שהוא גאה להיות שגריר ארצות הברית בישראל וכי ״אמריקה עומדת לצד ישראל״.