בשבוע שעבר הגיעו חברי כולל "תפארת זקנים לוי יצחק" – כפר סבא, למסע חיזוק ותפילה אל חברון, עיר האבות.

הסיור הרוחני נפתח בתפילה במערת המכפלה, שם העתירו המשתתפים בהתעוררות עבור ישועת הכלל והפרט. לאחר מכן, התפללו תפילת מנחה בבית הכנסת "אברהם אבינו". בהמשך היום, הסבו לסעודה כיד המלך באולם סמוך למערה.

במהלך היום המשיכו המשתתפים לסיור מרתק ומקיף בהדרכת מורה דרך מומחה מטעם היישוב היהודי בחברון, שלקח את כולם למסע בן 2,000 שנים לאחור ועד עתה, וחשף את ההיסטוריה העשירה ואת המאבק על שיבת ציון בעיר האבות.

כחלק מהמסע, ביקרו החברים בקבר ישי ורות, שם הדליקו נרות, והשקיפו מתצפית מרהיבה על חברון וגלילותיה.

במהלך המסע נשא דברים מגיד השיעורים הרב ישי יפת, שעמד בדבריו על מעלת ההודאה להשי"ת בכל מצב.