כיכר השבת
תפארת זקנים

'זקני כפר סבא' סיירו בעיר האבות חברון, והעתירו בתפילה לשלום עם ישראל

חברי כולל 'תפארת זקנים' - לוי יצחק מכפר סבא ערכו שבוע שעבר מסע רוחני לעיר האבות חברון, שם העתירו בתפילה במערת המכפלה, ובהמשך סיירו סיור היסטורי בעיר העתיקה | כמו כן ביקרו בקבר ישי ורות | צפו בתיעוד (חרדים)

חברי כולל "תפארת זקנים לוי יצחק" בכפר סבא במסע לחברון (צילום: באדיבות המצלם)

בשבוע שעבר הגיעו חברי כולל "תפארת זקנים לוי יצחק" – כפר סבא, למסע חיזוק ותפילה אל חברון, עיר האבות.

הסיור הרוחני נפתח בתפילה במערת המכפלה, שם העתירו המשתתפים בהתעוררות עבור ישועת הכלל והפרט. לאחר מכן, התפללו תפילת מנחה בבית הכנסת "אברהם אבינו". בהמשך היום, הסבו לסעודה כיד המלך באולם סמוך למערה.

במהלך היום המשיכו המשתתפים לסיור מרתק ומקיף בהדרכת מורה דרך מומחה מטעם היישוב היהודי בחברון, שלקח את כולם למסע בן 2,000 שנים לאחור ועד עתה, וחשף את ההיסטוריה העשירה ואת המאבק על שיבת ציון בעיר האבות.

כחלק מהמסע, ביקרו החברים בקבר ישי ורות, שם הדליקו נרות, והשקיפו מתצפית מרהיבה על חברון וגלילותיה.

במהלך המסע נשא דברים מגיד השיעורים הרב ישי יפת, שעמד בדבריו על מעלת ההודאה להשי"ת בכל מצב.

חברי כולל "תפארת זקנים לוי יצחק" בכפר סבא במסע לחברון (צילום: באדיבות המצלם)
חברי כולל "תפארת זקנים לוי יצחק" בכפר סבא במסע לחברון (צילום: באדיבות המצלם)
חברי כולל "תפארת זקנים לוי יצחק" בכפר סבא במסע לחברון (צילום: באדיבות המצלם)
חברי כולל "תפארת זקנים לוי יצחק" בכפר סבא במסע לחברון (צילום: באדיבות המצלם)
חברי כולל "תפארת זקנים לוי יצחק" בכפר סבא במסע לחברון (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר