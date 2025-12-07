הילולת מסדר המשנה: אלפים בקעו רקיעים בציפורי | צפו

הילולת רבי יהודה הנשיא ( צילום: באדיבות המצלם )

במעמד קודש היסטורי ורב רושם, אשר הותיר רושם עז בלב כל משתתף, התכנסו ביום חמישי האחרון, ט"ו בכסלו רבים מבני ישראל ביומא דהילולא קדישא של התנא האלוקי רבי יהודה הנשיא זיע"א, רבן של כל ישראל ומסדר המשנה, להעתיר בתפילה לישועת הכלל והפרט ולהצלחת לומדי המשנה בסדר 'הדף היומי' המאחד.

האלפים, שהתקבצו מכל רחבי הארץ והעולם, עמדו בתפילה נרגשת ביום פטירתו של גדול הדור שהציל את התורה בתקופה הקשה ביותר. כידוע, רבי יהודה הנשיא הוא אשר העמיד את התורה שבעל פה על בסיס איתן באמצעות סידור המשנה, ובזכותו נשמרת תורת ישראל לדורותיה עד ימינו אנו.

קולות ה'שמע קולנו' שעלו מן הציון הקדוש, נשמעו כזעקה עמוקה המבקשת רחמים. "אין ספק שהתפילות בוקעות רקיעים ושערי שמים," אמר אחד המשתתפים בהתרגשות רבה, "הזכות להתפלל במקום שבו טמונה גדולת עולם, ובפרט ביומא דהילולא של רבינו הקדוש, היא זכות עצומה המבטיחה כי ישועת ה' תבוא כהרף עין". כמה תרמו ומה היה ממוצע התרומות לישיבה החדשה של הגר"ש מרקוביץ? | סיקור חנני ברייטקופף | 09:43 בית המשפט אישר: האלמנה מקבלת הכל, הבת 100 ₪ דוד הכהן | 14:54 במהלך המעמד המרומם, שהתקיים ביוזמת מפעל "דף היומי משניות", הצטרפו עוד מאות אנשים למעגל הלימוד הקדוש וקיבלו על עצמם את לימוד המשנה היומי. חלוקה מיוחדת של סטים משניות מהודרים נערכה ללומדים החדשים, אשר התחייבו לקיים את שיעור הלימוד היומי וכן התקיים מערך שאטלים לטובת העולים לציון. "ההיענות הגדולה מעידה על הצמא העצום לדבר ה' וללימוד תורתו של רבינו הקדוש, דווקא בעת צרה זו," ציינו המארגנים הנרגשים.

מפעל "דף היומי משניות", העומד בראשות הרב שמואל הלפרין, פועל במרץ רב להנחיל לכלל ישראל את לימוד המשנה היומי – 15 דקות של לימוד שיכולות, לדבריו, "לשנות את כל היום ולהביא לשינוי רוחני ואישי עצום".

בארגון מדגישים כי כל יהודי המצטרף למעגל הלומדים זוכה לסט משניות מהודר, מערכת מבחנים לעידוד ההתמדה ועדכונים חודשיים על התקדמות הלימוד. "הצטרפות למעגל הלומדים היא זכות עמידה לכלל ישראל," מדגישים בארגון, "בזכות הלימוד, אלפי יהודים מתחברים לתורת רבינו הקדוש, והזכות הזו תעמוד להם ולמשפחותיהם לברכה וישועה".

הציבור מוזמן להצטרף למעגל הלומדים ולקבל על עצמו את לימוד המשניות – סגולה בדוקה לברכות תורה וגשמים וישועה מן השמיים.

ניתן להצטרף למפעל 'דף היומי משניות' ולזכות בסט מהודר: באמצעות הטלפון 02-5488313 שלוחה 6, או דרך הפלטפורמה המקוונת 'נדרים פלוס' תחת הכותרת 'דף היומי משניות'.