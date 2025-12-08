השר שלמה קרעי ויו"ר הוועדה ח"כ גלית דיסטל אטבריאן ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק התקשורת של השר שלמה קרעי התכנסה הבוקר (שני) לדיון הראשון. יו"ר הוועדה, חה"כ גלית דיסטל אטבריאן, נשאה דברים בפתח הדיון במהלכם תקפה בחריפות את התקשורת בישראל.

"חשוב להבהיר מדוע שר התקשורת וראש הממשלה הכריעו שחוק התקשורת יעבור בוועדה ייעודית", פתחה ח"כ דיסטל אטבריאן, "אינני חולקת על חוות דעתה של היועמ"שית לכנסת על כך שוועדת הכלכלה היא המקום הטבעי לחקיקה מהסוג הזה. אלא שמדובר בחוק היסטורי מקיף ומסועף שנועד לשנות את פני התקשורת מהקצה לקצה". לדבריה, "החוק נוגע בגופים מסחריים רבים בעלי משמעות ציבורית לא מבוטלות ודווקא משום כך חשוב לייעד לו זמן, מקום ותשומת לב נפרדים. מטרתי כיו"ר הוועדה היא שכל גוף או ארגון שהחוק הזה נוגע לו במישרין או עקיפין יוכל להגיע על מנת לשמוע ולהשמיע, לבקר להסתייג לשקף ולקבל זמן וקשב ראויים. "ועדת הכלכלה שדנה בעשרות נושאים בו זמנית לא תוכל להעניק את הבמה המיוחדת הזאת. ולכן אני סבורה שוועדה ייחודית שתעסוק רק בחוק התקשורת תאפשר את מרחב הקשב והרצינות הראויים לכל הגורמים בהם החוק נוגע".

דברי יו"ר הוועדה ח"כ גלית דיסטל אטבריאן ( צילום: דוברות הכנסת )

לגבי החוק עצמו אמרה יו"ר הוועדה: "דעתי הביקורתית על התקשורת ידועה ומוכרת ואינני מתכחשת לה. כמי שהגיעה מעולם התקשורת ומכירה אותי מבפנים אני סבורה שכיום שוק התקשורת אינו חופשי ואינו מגוון ואיננו מאפשר ייצוג הולם לחלקים נרחבים באוכלוסייה שמשוועים כבר עשורים רבים להכרה ציבורית הוגנת.

"התקשורת בישראל ריכוזית מונופוליסטית ודכאנית עד אימה. לצערי, מאז שממשלת הימין הנוכחית הוקמה, המצה העגום מלכתחילה הסלים באופן שאמור להטריד כל אזרח שאוהב את המקום הזה.

"התקשורת לא משקפת מציאות אפילו לא למראית עין. אנחנו לא מעוניינים בדיקטטורה, כי אין לנו סיבה, אנחנו הקבוצה שמנצחת פעם אחר פעם, והדמוקרטיה מאפשרת לנו להגיע לשלטון פעם אחר פעם. המציאות שהתקשורת יצרה היא קריקטורה. היא העלימה את המורכבות מהשיח לטובת אג'נדה אחת חלולה וטיפשית שהיא רק לא ביבי.

"התקשורת לא דיווחה על המחאה - היא בנתה אותה. העניקה במה של כבוד לאלו שפירקו כאן צבא. גרמה למיעוט לחיות בתחושה של רוב. שמטרתה היתה פירוק הממשלה הנוכחית גם במחיר של פירוק העם. השינוי לא יגיע ע"י סגירת אמצעי תקשורת, אלא להפך- ע"י פתיחה. ע"י הפקעת סמכויות מהשר לטובת שוק מחשבות דעות חופשי. ככל שאני לומדת את החוק אני מתפעלת ממלאכת המחשבת של השר. מי שמכיר את החוק הזה יודע שאין שום סכנה לדיקטטורה באופק, הסכנה האמיתית שהחוק הזה הוא מאפשר הוא תחרות וחופש בלבד".

השר שלמה קרעי נשא גם הוא דברים בפתח הדיון ואמר: "זה יום גדול ובשורה גדולה. תודה לאל, אנחנו פותחים היום כאן בכנסת דיון ממוקד ומקצועי בהצעת חוק השידורים. רפורמת השידורים נמצאת בקיפאון מתמשך כבר שנים רבות והיום אנחנו שוברים את הקרח. הוועדה המיוחדת הזו, אינה מסלול עוקף ואינה "בליץ" חקיקה. להיפך, זהו הכלי הפרלמנטרי הנכון למהלך עומק שמדינת ישראל ממתינה לו שנים רבות.

"בוועדה הזו נוכל לקיים דיון יסודי, מדויק ומעמיק, כפי שהיה נהוג לאורך תולדות הכנסת ברפורמות רבות, בוודאי בתחום התקשורת".

דברי השר שלמה קרעי בוועדת התקשורת

קרעי הוסיף ואמר כי "החוק המונח לפנינו מביא את ישראל לשוק חופשי ותחרותי: פחות רגולציה, פחות חסמים, פחות התערבות מדינה. יותר חופש לציבור, יותר תחרות, יותר בחירה אמיתית. זו שיטה שמאמינה באזרח ובכוחות השוק ולא במנגנוני שליטה מיושנים.

"ועם כל זאת, שום דבר כאן איננו תורה מסיני. הכנסת היא המקום להעמיק, לבחון ולשפר. הדיונים בראשותך, גברתי, יובילו לרפורמה חכמה ומדויקת עוד יותר, בטלוויזיה, ובהמשך גם ברדיו.

"אני אומר כאן בצורה ברורה שאי אפשר לטעות בה: לא יקפלו אותי. לא אכנע ללחצים. לא אעצור בגלל איומים, אי-נעימויות או ניסיונות הפחדה מבית ומחוץ. יש מי שמנסה לשמר כוח, לשמר שליטה, לשמר מודלים ישנים. זה לא יקרה. הרפורמה הזאת תעבור בעזרת השם. לא בחצי כוח ולא בהססנות – בכל הכוח.

"הקו שלי ברור מהיום הראשון: שוק משוחרר, מדינה שלא חונקת, ואזרח שמקבל את הכוח לידיים שלו. חופש ביטוי מלא, מגוון דעות, ואפס התערבות של פקידים בתוכן. לראשונה מתייצב כאן בפני הכנסת שר תקשורת שלא מבקש עוד סמכויות לעצמו, אלא להיפך, מבקש לוותר עליהן ולתת את הכוח לציבור. כך נראית ממשלה שמאמינה בחרות.

"זה הדגל שהניף ראש הממשלה נתניהו כבר לפני למעלה מעשור, והיום אנחנו קובעים אותו בראש התורן".

השר קרעי המשיך ואמר: "אני יודע שיהיו כאן הסתייגויות וניסיונות לטרפד. יהיו גופים חזקים שילחצו, יפחידו, ינסו לעכב. הכול יבוא לדיון פתוח וברור. אבל דבר אחד כולם צריכים להבין: הרפורמה הזאת לא תיעצר. לא על ידי גילדות, לא על ידי מונופולים, ולא על ידי כאלו שמפחדים מחופש הביטוי של חלקים בציבור. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להישאר מאחור.

"מי שמכיר את עבודתי יודע עד כמה הכנסת היא הבית של הריבון בעיניי. כאן נבחן את הכול, נחתור להשלמת חוק מצוין ומדויק, אבל בשום אופן לא נאפשר סיכול פוליטי במסווה מקצועי של מהלך שעם ישראל זקוק לו.

"גברתי יושבת הראש, אני סמוך ובטוח שתובילי את הוועדה הזו ביד רמה ובשיקול דעת. הציבור מצפה מאיתנו להחזיר לו את הכוח בבחירה, בתוכן ובמחיר שהוא משלם.

"ועדה מיוחדת היא תנאי הכרחי למהלך גדול. אני בטוח שנעבוד כאן בצורה עניינית, נחושה ופוריה, יחד עם גורמי המקצוע הטובים ביותר בשוק התקשורת ובמשרד התקשורת, ונביא לישראל שוק תקשורת פתוח, תחרותי, מגוון וחזק באמת.

"לסיום, אני רוצה להעביר מכאן מסר חד וברור: הוועדה הזו פתוחה לכולם. אני מזמין את כל מי שטוען לפגיעה בדמוקרטיה, כל עיתונאי שמרגיש שנעשה לו עוול, וכל גוף תקשורת שמבקש להשמיע את טענותיו, להגיע לדיונים, לשבת מולנו, ללמוד את הרפורמה ולדון על בסיס נתונים ועובדות. לא להביא ראיה מפרסומים מצוצים מהאצבע, לא להסתתר מאחורי מסכי עשן, אלא להתייצב כאן, בשולחן אחד, מול הציבור. אם יש ביקורת עניינית - נקבל. אם יש אמת בטענות – נבחן ונתקן.

"זו בדיוק הבמה לבוא, לדבר ולהיות חלק מתהליך דמוקרטי, שקוף ומקצועי. רפורמה משמעותית כמו זו זקוקה לרב-שיח אמיתי כדי להבטיח תוצאה טובה יותר לכל אזרחי ישראל".