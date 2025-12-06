קנצלר גרמניה נחת בנתב"ג ( קרדיט וידאו: יוסי פונס, לע״מ )

במוצאי יום מנוחה: קאנצלר גרמניה פרידריך מרץ נחת היום (שבת) לביקור מדיני ראשון כקאנצלר, בישראל, מי שקיבל אותו הוא שר החוץ סער ומשלחת ישראלית.

היחסים בין המדינות נמצאים במגמת שיפור. מגמה זו באה לידי ביטוי בהסרת האמברגו החלקי, התנגדותה הברורה של גרמניה לכל סוגי החרמות נגד ישראל והמנעותה באו״ם מלתמוך בהארכת המנדט של אונר״א. רק בשבוע שעבר נפרסה בגרמניה לראשונה סוללת ״חץ״ ישראלית להגנה מפני טילים בליסטיים. לדברי שר החוץ סער: "גרמניה היא ידידה ושותפה חשובה ואני משוכנע שביקור הקאנצלר יתרום לחיזוק היחסים המיוחדים בין המדינות".