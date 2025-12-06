כיכר השבת
עומדת לצידנו

הקאנצלר הגרמני נחת לביקור בישראל, וזוהי קבלת הפנים שחכתה לו בנתב"ג | תיעוד

קאנצלר גרמניה נחת בביקורו הראשון כקאנצלר בישראל | שר החוץ והמשלחת ישראלית קיבלה אותו בנתב"ג | התיעוד (מדיני)

קנצלר גרמניה נחת בנתב"ג (קרדיט וידאו: יוסי פונס, לע״מ)

במוצאי יום מנוחה: קאנצלר גרמניה פרידריך מרץ נחת היום (שבת) לביקור מדיני ראשון כקאנצלר, בישראל, מי שקיבל אותו הוא שר החוץ ומשלחת ישראלית.

היחסים בין המדינות נמצאים במגמת שיפור. מגמה זו באה לידי ביטוי בהסרת האמברגו החלקי, התנגדותה הברורה של גרמניה לכל סוגי החרמות נגד ישראל והמנעותה באו״ם מלתמוך בהארכת המנדט של אונר״א.

רק בשבוע שעבר נפרסה בגרמניה לראשונה סוללת ״חץ״ ישראלית להגנה מפני טילים בליסטיים.

לדברי שר החוץ סער: "גרמניה היא ידידה ושותפה חשובה ואני משוכנע שביקור הקאנצלר יתרום לחיזוק היחסים המיוחדים בין המדינות".

קנצלר גרמניה נחת בארץ (צילום: רפי בן חקון - לע"מ)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר