ארגון 'אחוות תורה' ממשיך לחזק את הקשר עם השטח והעשייה התורנית בפתח תקווה, כאשר הזרקור מופנה לקהילת ליז'ענסק. הקהילה, המהווה אחת מאבני היסוד ברשת הקהילות ונהנית מליווי שוטף, מוכיחה שוב ושוב את כוחה כקהילה יוזמת, חיה ותוססת.

במרכז הפעילות עומד השיעור ״עומקא״ של הרב אלחנן שיש, איש חינוך רב פעלים ודמות מוכרת בעיר. השיעור קנה לו שם של כבוד ופועל בהצלחה רבה כשהוא מגבש סביבו קהל מגוון ואיכותי המבקש לקבוע עיתים לתורה באווירה מחברת.

ההצלחה האדירה של השיעור, שצמח והתפתח בזכות הכוחות המקומיים, יחד עם הגידול המרשים במספר המשתתפים, הביאו את ראשי 'מחלקת הקהילות' בארגון, להבנה כי יש כאן הזדמנות לקחת חלק במפעל החשוב. בארגון החליטו להעמיד מעטפת תמיכה רחבה, מתוך רצון להיות לעזר ולתת רוח גבית להצלחה הקיימת, במטרה לסייע בהמשך הגידול והרחבת המעגלים.

שיתוף הפעולה הוכיח את עצמו, כשבשיעור שנערך ביום היארצייט של הרה"ק בעל ה'בת עין' זי"ע, נרשם מספר שיא של משתתפים.

בקהילה המקומית מציינים בסיפוק: "החיבור הזה מוכיח ש'אחוות תורה' יודעת לזהות את הכוחות המקומיים החזקים ולהעניק להם את הגב הנדרש, כדי שקול התורה יישמע ברמה".