כיכר השבת
לאור ההצלחה הגדולה

מחלקת הקהילות מעניקה מעטפת תמיכה רחבה לשיעורו של איש החינוך הרב אלחנן שיש

שיא של משתתפים נרשם ביום ההילולה של ה'בת עין' • בארגון מביעים הערכה רבה: "גאים להיות לעזר ולתת גב לקהילה שהפכה לסמל של עשייה והתפתחות"

בא
מקודם |
בשיעור שנערך ביום היארצייט של הרה"ק בעל ה'בת עין' זי"ע, נרשם מספר שיא של משתתפים (צילום: יח"צ)

ארגון 'אחוות תורה' ממשיך לחזק את הקשר עם השטח והעשייה התורנית בפתח תקווה, כאשר הזרקור מופנה לקהילת ליז'ענסק. הקהילה, המהווה אחת מאבני היסוד ברשת הקהילות ונהנית מליווי שוטף, מוכיחה שוב ושוב את כוחה כקהילה יוזמת, חיה ותוססת.

במרכז הפעילות עומד השיעור ״עומקא״ של הרב אלחנן שיש, איש חינוך רב פעלים ודמות מוכרת בעיר. השיעור קנה לו שם של כבוד ופועל בהצלחה רבה כשהוא מגבש סביבו קהל מגוון ואיכותי המבקש לקבוע עיתים לתורה באווירה מחברת.

ההצלחה האדירה של השיעור, שצמח והתפתח בזכות הכוחות המקומיים, יחד עם הגידול המרשים במספר המשתתפים, הביאו את ראשי 'מחלקת הקהילות' בארגון, להבנה כי יש כאן הזדמנות לקחת חלק במפעל החשוב. בארגון החליטו להעמיד מעטפת תמיכה רחבה, מתוך רצון להיות לעזר ולתת רוח גבית להצלחה הקיימת, במטרה לסייע בהמשך הגידול והרחבת המעגלים.

שיתוף הפעולה הוכיח את עצמו, כשבשיעור שנערך ביום היארצייט של הרה"ק בעל ה'בת עין' זי"ע, נרשם מספר שיא של משתתפים.

בקהילה המקומית מציינים בסיפוק: "החיבור הזה מוכיח ש'אחוות תורה' יודעת לזהות את הכוחות המקומיים החזקים ולהעניק להם את הגב הנדרש, כדי שקול התורה יישמע ברמה".

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר