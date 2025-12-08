כוחות הצלה הוזעקו הלילה (בין ראשון לשני) לרחוב אדמו"רי שאץ בבני ברק בעקבות דיווח על תאונת דרכים.

הכוחות העניקו הכוננים טיפול רפואי לצעיר בן 16 עם חבלת ראש, והוא פונה במצב בינוני עד קשה להמשך טיפול בבית החולים שיבא בתל השומר .

מחקירה ראשונית עולה כי הצעיר רכב על קורקינט חשמלי ובשלב מסוים איבד שליטה, החליק והתנגש ברכב.

אליהו צרפתי נהג האמבולנס של איחוד הצלה והחובש מיילך הניג, שהגיעו ראשונים למקום, סיפרו: "נמסר לנו בזירה כי הוא פגע ברכב חונה במהלך הרכיבה ונפצע באורח בינוני עד קשה.

"הענקנו לו טיפול רפואי בזירת התאונה ופינינו אותו במהירות לחדר הטראומה בבית חולים שיבא בתל השומר כשהכרתו מעורפלת והוא סובל מחבלות ופציעות קשות בראשו".

