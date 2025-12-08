כיכר השבת
החליק והתנגש

ברחוב אדמו״רי שאץ בבני ברק: רוכב קורקינט חשמלי פגע ברכב, מצבו קשה

כוחות הצלה העניקו טיפול רפואי לרוכב קורקינט חשמלי שאיבד שליטה, החליק והתנגש ברכב ברחוב אדמו"רי שאץ בבני ברק | הצעיר פונה במצב בינוני עד קשה (בארץ)

זירת התאונה, הלילה (צילום: דוברות איחוד הצלה)

כוחות הצלה הוזעקו הלילה (בין ראשון לשני) לרחוב אדמו"רי שאץ ב בעקבות דיווח על .

הכוחות העניקו הכוננים טיפול רפואי לצעיר בן 16 עם חבלת ראש, והוא פונה במצב בינוני עד קשה להמשך טיפול בבית החולים שיבא בתל השומר .

מחקירה ראשונית עולה כי הצעיר רכב על קורקינט חשמלי ובשלב מסוים איבד שליטה, החליק והתנגש ברכב.

אליהו צרפתי נהג האמבולנס של איחוד הצלה והחובש מיילך הניג, שהגיעו ראשונים למקום, סיפרו: "נמסר לנו בזירה כי הוא פגע ברכב חונה במהלך הרכיבה ונפצע באורח בינוני עד קשה.

"הענקנו לו טיפול רפואי בזירת התאונה ופינינו אותו במהירות לחדר הטראומה בבית חולים שיבא בתל השומר כשהכרתו מעורפלת והוא סובל מחבלות ופציעות קשות בראשו".

חובש הצלה שמואל רוטנברג מדווח: "כשהגעתי לזירת תאונת הדרכים, מצאתי רוכב קורקינט חשמלי, צעיר בן 21 כשהוא סובל מחבלת ראש, לאחר שהחליק והתנגש ברכב חונה במהלך הרכיבה.

"יחד עם חובשים של מד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני הכולל קיבוע וחבישות, והוא פונה במצב בינוני להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר "

