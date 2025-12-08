נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המתפרסמים היום (שני) מציגים את שמות התינוקות שנולדו ב-2024, את השינויים לעומת השנה שלפני כן - ולראשונה גם את החלוקה לפי אשכולות חברתיים-כלכליים, חלוקה שמראה את השוני הגדול ביניהם.

השם הנפוץ ביותר בקרב ילידי 2024 היה מוחמד - 2,257 בנים נקראו בשם זה בשנה שעברה. אחריו היו השם אריאל שניתן ל-2,169 תינוקות (מהם 1,479 בנים יהודים ו-620 בנות יהודיות) והשם יוסף שניתן ל-2,010 בנים (מתוכם 1,271 יהודים ו-691 מוסלמים). במקום הרביעי נמצא השם אוּרי/אוֹרי שניתן ל-1,964 תינוקות, מהם 1,341 בנים (מתוכם 1,320 יהודים) ו-623 בנות (מתוכן 613 יהודיות). במקום החמישי היה השם דוד שניתן ל-1,947 בנים (מתוכם 1,842 יהודים).

השמות בחברה היהודית

בקרב הבנים היהודים עדיין מוביל השם דוד, עם 1,842 ילדים שנולדו בשנה האחרונה ונקראו כך. אחריו ניצב השם לביא עם 1,518 תינוקות והשם אריאל עם 1,479. גם כאן - כמעט כל העשירייה נשארה כפי שהייתה ב-2023, למעט שינוי בודד.

בקרב בנות יהודיות, השמות הנפוצים ביותר נותרו זהים לאלו שהיו מובילים בשנת 2023 - אביגיל, איילה ושרה. 1,437 מהבנות נקראו בשם אביגיל, 1,182 בשם איילה ו-1,151 בשם שרה. כל עשרת השמות המובילים של 2023 ממשיכים להופיע גם ברשימת 2024.

השמות בחברה הרבית

בחברה הערבית המוסלמית ממשיכה לשלוט השלישייה מרים, ותין ולין. 566 מהבנות קרויות מרים, 340 נקראו ותין ו-232 זכו לשם לין. תשעת השמות המובילים של 2023 נשארו ברשימה גם השנה, רק עם שינויי מיקום. אצל הבנות הדרוזיות חמשת השמות הנפוצים ביותר הם: איילה, סמא, לין, מילא ולור. בחברה הנוצרית-ערבית: סמא, איילה, מריה, לין ותיא.

אצל הבנים המוסלמים ממשיכה הדומיננטיות של השם מוחמד. לאחריו, פופולריים גם השמות יוסף ואחמד. עם זאת, הנתונים מסמנים על מגמה חריגה: השם מוחמד נמצא בירידה מתמשכת. אם בתחילת שנות ה-2000 אחד מכל שישה בנים נקרא מוחמד (17%), ב-2024 מדובר כבר באחד מתוך תשעה בלבד (11.4%). במגזר הדרוזי מובילים השמות: אדם, סולימאן, רם, ליאם וימאן. בחברה הנוצרית–ערבית: אליאס, שרבל, ג’ורג’, אמיר וליאם.

השמות המסורתיים, אסתר ושרה, נפוצים בערים עם ריכוז גדול של חרדים (בית שמש, ביתר עילית, בני ברק, מודיעין עילית וירושלים). התמונה דומה גם בקרב הבנים היהודים: אברהם, דוד, יוסף ומשה נפוצים בערים מודיעין עילית, ירושלים, בני ברק, בית שמש, אשדוד, נתיבות, אלעד, טבריה וביתר עילית. השם מאיה נפוץ בקרב בנות בערי המרכז. בקרב הבנים, השמות אדם ואיתן מובילים בערים הלא-חרדיות.