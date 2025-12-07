כיכר השבת
כל הפרטים

תיעוד מכבישי הדרום המוצפים ואילו כבישים כבר נפתחו לתנועת רכבים?

הגשמים העזים שירדו בשבת קודש גרמו להצפות ושטפונות בדרום ובשל כך כבישים רבים נחסמו לתנועה | המשטרה מעדכנת הבוקר, אילו כבישים נפתחו ואילו עדיין סגורים (חדשות משטרה)

תיעוד זרימת נחל פארן כעת בכביש 40 (צילום: דוברות המשטרה)

הגשמים הכבדים שירדמו במהלך שבת קודש בדרום הארץ, גרמו להצפות ולחסימות כבישים רבים שנקלעו לעין הסערה.

במהלך השבת - נחסמו הכניסות והיציאות לעיר אילת, בשל שיטפונות וגשמים כבדים. בעירייה החלו לשאוב מים ולפנות סחף מצדי הדרכים על מנת לאפשר צירים פתוחים. נזקים נוספים נרשמו בחוף הדרומי עם נפילה של מספר עצים והצללות.

במשטרה מעדכנים לפני זמן קצר (ראשון), כי נפתח לתנועת רכבים כביש 90 בקטע הדרך שבין צומת הערבה לנווה זוהר.

כביש 12 נפתח לתנועה כעת.

חסומים לתנועה עד הודעה חדשה:

כביש 40 (צומת ציחור - מצפה רמון)

כביש 13 (צומת מנוחה - צומת ציחור)

כבר אמש בשעות הלילה נפתח לתנועה כביש 90 מאילת ועד צומת הערבה - הכניסה והיציאה לעיר אילת וממנה פתוחות.

מעיריית אילת נמסר: "לאחר יממה גשומה במיוחד גם באילת, סיכם השירות המטאורולוגי את אירוע הגשמים החריג בנגב ובערבה: שיא הגשם נמדד בקיבוץ סמר עם 40 מ"מ. בקטורה ויוטבתה 32 מ"מ, בשחרות ונאות סמדר 29 מ"מ ו-10 מ"מ באילת. מדובר בכמויות משקעים גבוהות מאוד, הרבה מעבר לכמות השנתית הממוצעת לאזור זה."

"נזכיר", נמסר עוד: "כי המבנה הטופוגרפי של אילת מביא לכך שכמות גדולה של גשמים יורדת לכיוון הנקזים ומציפה אותם, דבר הגורם להיקוות מים בחלקים הנמוכים. לכן מיד עם הגשם הראשון פעלו צוותי העירייה וקבלנים בשירותה במהירות וביעילות לפנות סחף והיקוות מים כדי לשמור על צירים פתוחים כולל טיפול בעצים שנפלו מעוצמת הרוח וציליות לאורך החוף".

התחזית

 היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית, במהלך הבוקר עדיין ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ויהיו רגילות לעונה. משעות הצהריים במשור החוף ינשבו רוחות ערות.

הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. במישור החוף הצפוני יתכן גשם מקומי המלווה בסופות רעמים יחידות.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית, ייתכנו גשמים מקומיים עם סופות רעמים יחידות בעיקר במישור החוף הצפוני.

ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לאורך מישור החוף צפוי גשם מקומי המלווה בסופות רעמים יחידות. בשעות הצהרים בהרי המרכז יתכן גשם מקומי. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-17

תל אביב: 14-22

באר שבע: 10-19

חיפה: 15-19

טבריה: 13-23

צפת: 10-15

אילת: 16-22

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר