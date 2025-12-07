הגשמים הכבדים שירדמו במהלך שבת קודש בדרום הארץ, גרמו להצפות ולחסימות כבישים רבים שנקלעו לעין הסערה.

במהלך השבת - נחסמו הכניסות והיציאות לעיר אילת, בשל שיטפונות וגשמים כבדים. בעירייה החלו לשאוב מים ולפנות סחף מצדי הדרכים על מנת לאפשר צירים פתוחים. נזקים נוספים נרשמו בחוף הדרומי עם נפילה של מספר עצים והצללות.

במשטרה מעדכנים לפני זמן קצר (ראשון), כי נפתח לתנועת רכבים כביש 90 בקטע הדרך שבין צומת הערבה לנווה זוהר.

כביש 12 נפתח לתנועה כעת.

חסומים לתנועה עד הודעה חדשה:

כביש 40 (צומת ציחור - מצפה רמון)

כביש 13 (צומת מנוחה - צומת ציחור)

כבר אמש בשעות הלילה נפתח לתנועה כביש 90 מאילת ועד צומת הערבה - הכניסה והיציאה לעיר אילת וממנה פתוחות.

מעיריית אילת נמסר: "לאחר יממה גשומה במיוחד גם באילת, סיכם השירות המטאורולוגי את אירוע הגשמים החריג בנגב ובערבה: שיא הגשם נמדד בקיבוץ סמר עם 40 מ"מ. בקטורה ויוטבתה 32 מ"מ, בשחרות ונאות סמדר 29 מ"מ ו-10 מ"מ באילת. מדובר בכמויות משקעים גבוהות מאוד, הרבה מעבר לכמות השנתית הממוצעת לאזור זה."

"נזכיר", נמסר עוד: "כי המבנה הטופוגרפי של אילת מביא לכך שכמות גדולה של גשמים יורדת לכיוון הנקזים ומציפה אותם, דבר הגורם להיקוות מים בחלקים הנמוכים. לכן מיד עם הגשם הראשון פעלו צוותי העירייה וקבלנים בשירותה במהירות וביעילות לפנות סחף והיקוות מים כדי לשמור על צירים פתוחים כולל טיפול בעצים שנפלו מעוצמת הרוח וציליות לאורך החוף".

התחזית

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית, במהלך הבוקר עדיין ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ויהיו רגילות לעונה. משעות הצהריים במשור החוף ינשבו רוחות ערות.

הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. במישור החוף הצפוני יתכן גשם מקומי המלווה בסופות רעמים יחידות.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית, ייתכנו גשמים מקומיים עם סופות רעמים יחידות בעיקר במישור החוף הצפוני.

ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לאורך מישור החוף צפוי גשם מקומי המלווה בסופות רעמים יחידות. בשעות הצהרים בהרי המרכז יתכן גשם מקומי. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-17

תל אביב: 14-22

באר שבע: 10-19

חיפה: 15-19

טבריה: 13-23

צפת: 10-15

אילת: 16-22