לפני השנה החדשה, תשפ"ו, שתחל בעוד שבוע, בדקה רשות האוכלוסין וההגירה מה השמות שתפסו את המקומות הראשונים ברשימת השמות הנפוצים | מהו השם המוביל בקרב התינוקות היהודיים, והאם מוחמד עדיין מוביל ברשימת השמות במדינה? ואיך השפיע מבצע 'עם כלביא' על טבלת השמות? (בארץ)
מי הוא התנא שמעון בן אבטולמוס | ומדוע היו
שהתעקשו שאין זה שמו הנכון | מה רע בשם אבשלום ומתי צריכים להוסיף את האות יוד
| הגר"ח קנייבסקי זצ"ל בבקיאות
מבהילה על שמות נפוצים שמקורם שמות של רשעים | השם שמות בארץ (יהדות)
ביום רביעי הקרוב, בהתקדש עלינו ראש השנה, תתחדש עלינו שנת ה'תשע"ה. אז מה היה לנו בשנת ה'תשע"ד? נולדו בישראל 176,230 תינוקות ואוכלוסיית המדינה מתקרבת לתשעה מיליון, מהם יותר משישה מיליון יהודים. ומה השמות הפופולריים אצל התינוקות? בבנים: יוסף ודניאל, ובבנות: תמר ונועה (אקטואליה)