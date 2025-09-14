לא רק 'מוחמד' השם שלכם ברשימה? אלו השמות המובילים שניתנו לתינוקות בשנת ה'תשפ"ה לפני השנה החדשה, תשפ"ו, שתחל בעוד שבוע, בדקה רשות האוכלוסין וההגירה מה השמות שתפסו את המקומות הראשונים ברשימת השמות הנפוצים | מהו השם המוביל בקרב התינוקות היהודיים, והאם מוחמד עדיין מוביל ברשימת השמות במדינה? ואיך השפיע מבצע 'עם כלביא' על טבלת השמות? (בארץ)

יט יאיר טוקר כיכר השבת | 18:20