עם תום שנת ה'תשפ"ה ולקראת השנה החדשה, תשפ"ו, שתחל בעוד שבוע, בדקה רשות האוכלוסין וההגירה מה השמות שתפסו את המקומות הראשונים ברשימת השמות הנפוצים.
מהו השם המוביל בקרב התינוקות היהודיים, והאם מוחמד עדיין מוביל ברשימת השמות במדינה? האם נועם עדיין ברשימה? מה עם דוד? האם שרה מובילה? ואיך השפיע מבצע 'עם כלביא' על טבלת השמות?
להלן הרשימות המלאות (נכון ל-9.9.25):
בנים כללי:
- מוחמד
- יוסף
- אדם
- דוד
- לביא
- אריאל
- עומר
- רפאל
- אורי
- יהודה
בנים מגזר יהודי:
- לביא
- אריאל
- דוד
- רפאל
- אורי
- יהודה
- אליה
- ארי
- איתן
- מיכאל
בנות כללי:
- אביגיל
- מרים
- ליבי
- תמר
- שרה
- ליה
- יעל
- אלה
- אילה
- נועה
בנות מגזר יהודי:
- אביגיל
- תמר
- ליבי
- יעל
- שרה
- אלה
- נועה
- ליה
- אילה
- אסתר
בכך למעשה מוחמד ואביגיל שומרים על מקומם בקדמת הבמה, במגזר היהודי לביא זינק מהמקום השלישי והדיח את אריאל שכיכב בפסגה, ככל הנראה בהשפעת המלחמה ומבצע 'עם כלביא'.
