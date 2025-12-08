שר הבינוי והשיכון, חיים כ"ץ, שוקל בימים אלו למנות את יהודה מורגנשטרן, מנכ"ל המשרד מתקופת השר יצחק גולדקנופף, לתפקיד ממלא מקום מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל, מה שהוביל לסערה גדולה במערכת הפוליטית וראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, הודיע שאם ייבחר בחזרה - יבטל את המינוי הבכיר.

השר שיקלי תקף את המינוי הצפוי ואמר: "אין לי דבר וחצי דבר נגד יהודה מורגנשטרן, יהודי חכם ואיש נעים הליכות, ועדיין אסור שרשות מקרקעי ישראל תהיה בידי חסידות הנדל״ן של גור!".

לדבריו: "בראש רמ״י חייב לעמוד ככלל ובעת הזו בפרט אדם שהציונות, חיזוק ההתיישבות היהודית בגליל ובנגב וסיוע לללוחמי צה״ל ומשרתי המילואים היא הכוח שמניע אותו.

"הספיקו לנו חמש השנים הרעות והקשות ביותר להתיישבות תחת ינקי קווינט, לרשות מקרקעי ישראל דרוש מנהל שרק ציונות מעניינת אותו".

בתגובה אמר ח"כ גולדקנופף: "הודעתו המבחילה של השר שיקלי נגועה בהתנשאות, בשנאת האחר וברעילות שקיימת בדרך כלל רק בקרב שונאי ישראל".

לדבריו: "בתור מי שאמון על המאבק באנטישמיות היה מצופה משיקלי לרסן את עצמו ולהבין כי האמירה לפיה משמעות מינויו של יהודה מורגנשטרן היא שרמ״י תהיה בידי חסידות גור - היא בזיון וחרפה. פסילה של אדם בשל השתייכותו לחצר חסידית היא עוול בדיוק כמו זה ששיקלי מנסה להלחם בו בעולם - פסילה והתנכלות לאנשים וקהילות בשל התשייכותם לעם היהודי".

גולדקנופף הדגיש: "יהודה מורגנשטרן אדם שפילס את דרכו בעמל ויגיעה ואיש לא חולק על מקצועיותו, תאריו וכישוריו", ופנה לנתניהו: "מצופה מראש הממשלה, ששר ממפלגתו ומממשלתו מתבטא כך, להוקיע אותו".