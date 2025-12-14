מייסד גוגל, סרגיי ברין, רשם הישג משמעותי בדירוג עשירי העולם, כאשר השבוע הוא עקף את מייסד אמזון, ג'ף בזוס, והפך לאדם הרביעי בעושרו בעולם, שינוי זה התרחש בעקבות הראלי המתמשך במניית אלפבית, המונע בעיקר על ידי המומנטום הגובר של ענקית הטכנולוגיה בתחום הבינה המלאכותית.

שוויו הנקי של ברין הגיע ל-240 מיליארד דולר לאחר עלייה של 2.4 מיליארד דולר ביום אחד. סכום זה עלה במעט על שוויו של בזוס, שעמד על 239.9 מיליארד דולר על פי פורבס, מה שהוריד את מייסד אמזון למקום החמישי.

הזינוק האחרון בשווי ברין מונע ישירות מביצועים חזקים של מודל הבינה המלאכותית Gemini 3 של גוגל. המודל הוכיח עליונות על פני מערכות מובילות של OpenAI במספר מבחנים בתעשייה, הכוללים מתמטיקה, קידוד וטריוויה. בנוסף, מספר המשתמשים הפעילים השבועיים של Gemini זינק ב-52% בהשוואה ל-18% בלבד שנרשמו ב-ChatGPT מאז תחילת אוגוסט.

המומנטום קיבל דחיפה נוספת כאשר משרד ההגנה האמריקאי הודיע ב-9 בדצמבר כי בחר בפלטפורמת Gemini של גוגל כיכולת הבינה המלאכותית הראשונה בפלטפורמת GenAI.mil החדשה של הפנטגון. פלטפורמה זו נועדה לספק כלי AI גנריים לכמעט 3 מיליון אנשי צבא ואזרחים.

רשימת עשירי העולם המעודכנת, בהתאם לנתוני פורבס ועדכון הדירוג של 10 בדצמבר: (כאשר מחצית מרשימת העושר העולמית הזו הם יהודים)

אילון מאסק 491 מיליארד דולר

לארי פייג' 254.2 מיליארד דולר.

לארי אליסון 240.1 מיליארד דולר.

סרגיי ברין 240 מיליארד דולר,

ג'ף בזוס 239.9 מיליארד דולר.

מארק צוקרברג 220.9 מיליארד דולר.

ברנארד ארנו ומשפחתו 188.8 מיליארד דולר.

ג'נסן הואנג -152 מיליארד דולר.

וורן באפט 147.7 מיליארד דולר.

סטיב באלמר מעל 100 מיליארד דולר.