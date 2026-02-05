כיכר השבת
עסיסי ורטוב

הטריק הגאוני שישמור שהעוף לא יתייבש על הפלטה לעולם

הטעות הקטנה שכולם עושים ביום שישי והופכת את העוף לסיבי, והטריק הגאוני עם המים ונייר האפייה שיציל לכם את הסעודה. כך תגיעו לשולחן השבת בראש שקט עם המנה הכי מוצלחת שהכנתם אי פעם (אוכל, מאמע)

הנייר הרטוב יוצר מעין "סאונה" בתוך התבנית (צילום: AI)

אתם וודאי מכירים את הרגע המבאס הזה: עבדתם שעות במטבח, תיבלתם, צליתם, והעוף יצא מהתנור ביום שישי בצהריים כשהוא נראה כמו פרסומת במדור האוכל. אבל אז מגיע "מבחן הפלטה". אחרי כמה שעות של חימום איטי, אתם מגישים את המנה לשולחן ומגלים שהעוף התייבש והתקשה, תפוחי האדמה התקשו, והרוטב? הוא נעלם כלא היה.

הפלטה של שבת היא אמנם המצאה גאונית, אבל היא גם "מייבשת סדרתית". אז איך שומרים על הלחות בפנים גם כשהאוכל יושב שעות על החום? הנה השיטות שיגרמו לאורחים שלכם לשאול אם הרגע הוצאתם את הסיר מהאש.

1. טריק "נייר האפייה הרטוב" (משנה משחק)

זה הטיפ הכי פשוט והכי אפקטיבי שיש. לפני שאתם סוגרים את התבנית עם נייר האלומיניום, קחו נייר אפייה, הרטיבו אותו מתחת לברז, סחטו אותו קלות והניחו אותו ישירות על האוכל. למה זה עובד? הנייר הרטוב יוצר מעין "סאונה" בתוך התבנית. הלחות שנלכדת בפנים מונעת מהנוזלים של העוף להתאדות החוצה ושומרת עליו רך.

2. הניחו "סוללות לחות" בתחתית

במקום להניח את העוף ישירות על התבנית, חתכו שני בצלים גדולים לקוביות גסות מאוד (או פרוסות עבות) ופזרו אותם בתחתית התבנית. הניחו את העוף על מצע הבצלים. הערך המוסף: במהלך השעות על הפלטה, הבצל משחרר נוזלים לאט לאט. הנוזלים האלו הופכים לאדים שחודרים לעוף מלמטה, ובדרך אתם מקבלים בצל מקורמל עם טעם משוגע שכיף לנגב עם החלה.

3. חוק ה-20%: אל תצלו עד הסוף

הטעות הכי נפוצה היא להביא את העוף לבישול מלא (ואפילו מעבר) בתנור. אם אתם יודעים שהמנה הולכת לבלות 3-4 שעות על הפלטה, תוציאו אותה מהתנור כשהיא ב-80% מוכנות. הפלטה היא לא רק כלי לחימום, היא כלי לבישול איטי. השעתיים הראשונות על הפלטה ישלימו את הבישול של העוף בצורה עדינה הרבה יותר מהחום האגרסיבי של התנור.

4. הגובה קובע: אל תניחו ישירות על המתכת

אם הפלטה שלכם רותחת במיוחד, אל תניחו את התבנית ישירות על המשטח. השתמשו ב"הגבהה" - תבנית הפוכה, רשת של תנור או מכסים של קפה/ גרבר ממתכת. חום ישיר מדי גורם לרוטב בתחתית להישרף ולהפוך למריר, מה שמושך את כל הלחות מהחלק העליון של העוף.

5. טיפ הבונוס: רוטב בצד

נשאר לכם רוטב בסיר או בתבנית? אל תצמצמו אותו עד הסוף. תשאירו תמיד חצי כוס נוזלים יותר ממה שאתם חושבים שצריך. הפלטה כבר תדאג "לשתות" את השאר.

שבת שלום ובתאבון!

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד באוכל:

עסיסי ורטוב

|

דירוג המקפיא: 

|

טעות של פעם בחיים:

||
36
ש

שילוב נדיר

אסף מגידו|מקודם

האמת המפתיעה:

||
1

ש

התשובה הייתה שונה ומפתיעה

ציקי גל|מקודם
ש

סחורה איכותית ומהודרת

ציקי גל|מקודם
ש

ויראלי

ציקי גל|מקודם
ש

ויראלי

ציקי גל|מקודם

הביצה נשארת שלמה!

|

'מאחורי הסירים' | פרק א'

||
1

"לא רוצה לחם"

||
3

בלי לכלוך

||
10

הסודות האמיתיים

||
21

סודות השף

|

כמו סצנה

||
18

במיוחד לחופש

||
1

ללא ריח

||
92

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר