כל שנה היא יוצאת למסע בלתי נגמר: כיתתה את רגליה בין סניפים, סרקה את המדפים, התעקשה למצוא בשר, דגים או פירות בכשרות הכי מהודרת ולסיום תמיד חזרה הביתה עם תחושת אכזבה וקצת צחוק על עצמה. “איך זה יכול להיות כל שנה אותו סיפור?” היא אומרת לעצמה, תוך כדי שהיא מחפשת שוב את הסימון הכשר על האריזה.

אבל השנה - סוף סוף יש חדשות טובות:

בסניפים החדשים של "רמי לוי – שיווק השקמה" בכנפי נשרים בירושלים ובנהר הירדן בבית שמש – כל מחלקות הבשר, העופות, הדגים והפירות עברו שדרוג משמעותי לכשרויות מהודרות.

הנה מה שמחכה לה (ולכם!) על המדפים:

בשר ועופות: כל סוגי הבשרים בכשרות מהודרת – בד"צ העדה החרדית, הרב מחפוד, הרב לנדא, בית יוסף, קהילות ועוד.

דגים: טריים, בכשרות העדה החרדית והרב מחפוד.

פירות וירקות: כל הפירות והירקות תחת הכשרויות המהודרות של הרב מחפוד, קהילות ושארית ישראל.

מה זה אומר? כל מוצר עומד בהשגחה מהודרת, טרי ואיכותי – בלי פשרות, בלי סיוטים של חיפושים ארוכים, ובלי יותר מדי הליכה בין המדפים.

והכי טוב? לצד הכשרות המהודרת - מבחר ענק, שירות אישי ומחירים שהופכים את הקניות לחגיגה של ממש.

אז השנה היא יכולה לחגוג באמת – לא רק את החג, אלא גם את הסוף של חיפושים מתישים. "רמי לוי – שיווק השקמה": טריות, איכות ושירות מלאים, עכשיו גם בכנפי נשרים ובנהר הירדן, עם הכשרויות מהדרין מהשורה הראשונה!

