התרגשות שיא בנתניה בפתיחת סניף מהדרין של רמי לוי

רבנים ואישי ציבור באו לברך את רמי לוי על המהלך פורץ הדרך ( צילום: באדיבות המצלם )

בטקס מרגש נקבעה מזוזה בסניף רמי לוי מהדרין החדש בהשתתפות רבנים, אישי ציבור וחברי הנהלת הרשת.

באירוע הפתיחה נטלו חלק בפתיחה וקביעת המזוזה: הרב רפאל רובין, הרב משה בן משה, הרב הלל דויטש והרב מרדכי לוינשטיין מרבני צאנז, הרב ישראל אבוחצירא, הרב מימון אביטן, רבני קהילות הספרדים בעיר ועוד. כמו כן השתתפו: סגן ראש העיר אורן גבאי, חבר המועצה אבי סלמה, חבר המועצה רפאל נמני, חבר המועצה ומבחירי עסקני צאנז הרב דוב שטמר, ח״כ אלי דלל, היוצר הנתנייתי ישי לפידות, עיתונאים, אנשי תקשורת ותושבים רבים. ״רק אנשים הגונים יכנסו למקום הזה בעז״ה״ אמר הרב משה בן משה בעת קביעת המזוזה. "סוס דוהר": מזירת האגרוף לראשות ארגון הביון הפופולרי בעולם - והזעם של בכירים במוסד דוד הכהן וב. ניסני | 12:59

האירוע ציין צעד נוסף בחזון המתמשך להנגשת רשת זולה ומהודרת בכל רחבי הארץ למגזר החרדי.

”נמשיך לפתוח סניפים בכל הארץ ולהעניק את האיכות הטובה ביותר״. אמר רמי לוי ”אנחנו מכבדים את המגזר החרדי מאז ומתמיד. החלטנו להקים חנויות המותאמות במיוחד, כאלה שבהן אפשר לקנות בעיניים עצומות ללא בדיקה וללא חשש מתוך ידיעה שהכול נמצא תחת ההכשרים הטובים ביותר ולשמור על המחיר הזול ביותר.”

הגברת י.אטיאס מנכ"לית משותפת ברשת והבת של רמי לוי ציינה: "סניף נתניה מהדרין זה הגשמת חלום ואנחנו מברכים ושמחים על זה ומקווים שבעז"ה נזכה לשרת את הציבור המהדרין, בחוויה מהדרין ובמחירים הזולים ביותר"

בבניית הסניף הושקע מאמץ ומחשבה רבה בכדי להעניק ללקוחות חווית קנייה מושלמת במיקום מרווח, חדשני ומאיר פנים.

במחלקות השונות כגון בשר דגים, פירות ירקות ועוד ניתן דגש מיוחד על מגוון כשרויות מהודרות בלבד שייתנו מענה רחב למנעד הלקוחות היראים.

כך, המכלול והשילוב של הכשרויות, מחירים, שירות ואיכות הופכים את רשת רמי לוי למקום מועדף לצרכן החרדי החכם.

הציבור מוזמן להגיע לסניף החדש ולהנות מסטנדרטים חדשים וחווית קניה ייחודית עם סל המהדרין הזול במדינה.