במערבות שלושה רכבים

טרגדיה: הרוג ופצועים בתאונה קטלנית מחרידה במחלף הסואן בכביש 6

כונני החירום שהגיעו לזירת תאונת דרכים קשה בכביש 6 בקעת דמדומי חמה, נאלצו למרבה הצער לקבוע את מותו של הפצוע בן ה-30 | חמישה פצועים נוספים פונו במצב קל לבית החולים והמשטרה פתחה בחקירה (בארץ)

(צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

גבר כבן 30 נהרג היום (חמישי) ב קשה בכביש 6, בין מחלף שורשים למחלף אייל. בנוסף חמישה פצועים פונו מהזירה, במצב קל.

התאונה התרחשה במעורבות שלושה כלי רכב, זמן קצר אחרי השעה 16:00 אחר הצהרים. חובשים ופרמדיקים שהגיעו למקום ניסו להציל את חייו של הפצוע האנוש, אולם בתום פעולות החייאה נקבע מותו בזירה. יתר הפצועים פונו לבית החולים מאיר בכפר סבא.

פרמדיק אוהד ביין וחובשי מד"א אלון חבאני וכרמל שפירא, סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו גבר בשנות ה-30 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה כשהוא סובל מחבלות קשות בגופו.

"הענקנו לו טיפול רפואי וביצענו פעולות החייאה ממושכות אך לצערנו הרב מצבו לא הטב ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו. במקביל, צוותי מד"א נוספים שהיו בזירה העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח 5 פצועים נוספים שנפצעו באורח קל".

(צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

המשטרה הודיעה כי פתחה בחקירת נסיבות תאונת הדרכים: "בוחני התנועה של מרחב שרון פתחו כעת בחקירת נסיבות תאונת דרכים קשה בכביש 6 לדרום סמוך לחורשים במעורבות שלושה כלי רכב.

"עפ"י גורמי רפואה, כתוצאה מהתאונה נפגע אחד מהמעורבים בתאונה ונקבע מותו. בוחני התנועה של משטרת כפר סבא אוספים ממצאים בזירה, במסגרת חקירת נסיבות התאונה".

