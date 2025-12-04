גבר כבן 30 נהרג היום (חמישי) בתאונת דרכים קשה בכביש 6, בין מחלף שורשים למחלף אייל. בנוסף חמישה פצועים פונו מהזירה, במצב קל.

התאונה התרחשה במעורבות שלושה כלי רכב, זמן קצר אחרי השעה 16:00 אחר הצהרים. חובשים ופרמדיקים שהגיעו למקום ניסו להציל את חייו של הפצוע האנוש, אולם בתום פעולות החייאה נקבע מותו בזירה. יתר הפצועים פונו לבית החולים מאיר בכפר סבא.

פרמדיק אוהד ביין וחובשי מד"א אלון חבאני וכרמל שפירא, סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו גבר בשנות ה-30 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה כשהוא סובל מחבלות קשות בגופו.

"הענקנו לו טיפול רפואי וביצענו פעולות החייאה ממושכות אך לצערנו הרב מצבו לא הטב ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו. במקביל, צוותי מד"א נוספים שהיו בזירה העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח 5 פצועים נוספים שנפצעו באורח קל".