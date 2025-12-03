פעוט כבן שנה וחצי, בן למשפחה מהעיר החרדית בני ברק, פונה הערב (רביעי) לבית החולים שיבא בתל השומר כשמצבו מוגדר קשה.

זה קרה בשעת ערב מוקדמת. הפעוט הסתובב בביתו, טיפס על שולחן ונפל ממנו. הוא נחבל קשות בראשו.

חובשים ופרמדיקים של כוחות החירום מיהרו להגיע לבית והעניקו לו טיפול רפואי ראשוני ובהמשך פינו אותו אל בית החולים, כשמצבו כאמור מוגדר קשה.

צביקה זנזורי חובש בכיר ביחידת האופנולנסים של איחוד הצלה מסר: "לדברי משפחתו, הוא נפל משולחן עליו טיפס בביתו ונחבל קשות בראשו. בסיוע חובשים נוספים הענקתי לו טיפול רפואי בזירה ולאחר מכן הוא פונה לחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר כשהוא בהכרה מעורפלת ומצבו מוגדר קשה".

חובשי הצלה אברומי אנגלרד ואלימלך קנפלמכר מדווחים: "כשהגענו למקום עם אמבולנס הצלה אותו אנו מאיישים, מצאנו פעוט בן שנה וחצי כשהוא מחוסר הכרה עם חבלת ראש, לאחר שנפל ונחבל בביתו.

"יחד עם חובשים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל קיבוע וחבישות, ופינינו אותו במצב קשה להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר".