דרמה משעשעת טלטלה את תחרות היין של סן פרנסיסקו, כאשר תשעים וחמישה יינות רוסיים, שחלקם מגיעים ממקורות הקשורים לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין ולפטריארך הרוסי האורתודוקסי קיריל, נפסלו מהתחרות ברגע האחרון.

הניסיון הנועז להבריח את היין, שהיה אמור להוות ניצחון יוקרתי, התגלה ככישלון מהדהד, והסנקציות האמריקאיות נגד ייבוא מוצרי אלכוהול רוסיים, האוסרות על כך מאז 2022, הוכיחו את כוחן.

התחבולה, שאורגנה על ידי פאבל מיורוב, סגן המנהל בפועל של איגוד מגדלי הכורמים והייננים הרוסים, כללה מבצע הברחה מורכב במיוחד. מיורוב העביר את עשרות בקבוקי היין במזוודות אישיות דרך מדינות שלישיות כמו קטאר, גאורגיה ואיחוד האמירויות הערביות, תוך שימוש בדרכון ממדינה אחרת.

אך גולת הכותרת, והמקור לאירוניה, הייתה שיטת ההסוואה שנבחרה: כדי להסתיר את המקור הרוסי על רקע האיסורים, כוסו בולי הקנייה הרוסיים שהודבקו על הבקבוקים במדבקות עליהן נכתב "לא למכירה" – בעברית. בנוסף לתחבולה הלשונית, אף הוספו לאוסף בקבוקי יין גיאורגי וישראלי כדי "להסתיר עוד יותר את המקור הרוסי".

למרות התחכום הלוגיסטי והנגיעות העבריות המפתיעות, התכנית נכשלה: היינות, שכבר נטעמו ונשפטו, הוסרו מהתחרות שעות ספורות לפני פרסום התוצאות הסופיות בעקבות ערעור של נבחר ציבור אמריקאי אנונימי.

השימוש בשפה העברית כמסך עשן לשיווק יינות המקושרים לאליטות בקרמלין, רק כדי להיחשף ולספוג השפלה רגע לפני הזכייה, מעניק לפארסה כולה נופך סוריאליסטי. איגוד מגדלי הכורמים והייננים של רוסיה קיבל הודעה רשמית כי ציוני היינות שנשפטו כבר לא ייחשפו.