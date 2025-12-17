כיכר השבת
מבוכה בעברית 

רוסיה בלוף: התחבולה בעברית שהסגירה את יינות הקרמלין בתחרות בסן פרנסיסקו

דרמה מפתיעה טלטלה את תחרות היין הבינלאומית בסן פרנסיסקו: מאות יינות רוסיים שנשלחו בכוונה לנצח, נחשפו ונדחו ברגע האחרון | התחבולה המורכבת כללה תוויות בעברית וערבוב יינות ממדינות אחרות - זיוף רוסי קלאסי (חדשות בעולם)

היינות המזייפים שלרוסיה בתחרות (צילום: רשתות חברתיות)

דרמה משעשעת טלטלה את תחרות היין של סן פרנסיסקו, כאשר תשעים וחמישה יינות רוסיים, שחלקם מגיעים ממקורות הקשורים לנשיא רוסיה ולפטריארך הרוסי האורתודוקסי קיריל, נפסלו מהתחרות ברגע האחרון.

הניסיון הנועז להבריח את היין, שהיה אמור להוות ניצחון יוקרתי, התגלה ככישלון מהדהד, והסנקציות האמריקאיות נגד ייבוא מוצרי אלכוהול רוסיים, האוסרות על כך מאז 2022, הוכיחו את כוחן.

התחבולה, שאורגנה על ידי פאבל מיורוב, סגן המנהל בפועל של איגוד מגדלי הכורמים והייננים הרוסים, כללה מבצע הברחה מורכב במיוחד. מיורוב העביר את עשרות בקבוקי היין במזוודות אישיות דרך מדינות שלישיות כמו קטאר, גאורגיה ואיחוד האמירויות הערביות, תוך שימוש בדרכון ממדינה אחרת.

אך גולת הכותרת, והמקור לאירוניה, הייתה שיטת ההסוואה שנבחרה: כדי להסתיר את המקור הרוסי על רקע האיסורים, כוסו בולי הקנייה הרוסיים שהודבקו על הבקבוקים במדבקות עליהן נכתב "לא למכירה" – בעברית. בנוסף לתחבולה הלשונית, אף הוספו לאוסף בקבוקי יין גיאורגי וישראלי כדי "להסתיר עוד יותר את המקור הרוסי".

למרות התחכום הלוגיסטי והנגיעות העבריות המפתיעות, התכנית נכשלה: היינות, שכבר נטעמו ונשפטו, הוסרו מהתחרות שעות ספורות לפני פרסום התוצאות הסופיות בעקבות ערעור של נבחר ציבור אמריקאי אנונימי.

השימוש בשפה העברית כמסך עשן לשיווק יינות המקושרים לאליטות בקרמלין, רק כדי להיחשף ולספוג השפלה רגע לפני הזכייה, מעניק לפארסה כולה נופך סוריאליסטי. איגוד מגדלי הכורמים והייננים של רוסיה קיבל הודעה רשמית כי ציוני היינות שנשפטו כבר לא ייחשפו.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר