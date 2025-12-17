תפוח הקשיו: הפתרון המפתיע למניעת הזדקנות העור

מחקר חדש שפורסם החודש בכתב העת המדעי Cosmetics חושף כיצד תמצית תפוח הקשיו (Cashew Apple Extract – CAE) יכולה לשמש כחומר פעיל בעל תכונות נוגדות חמצון, משקמות עור ומעודדות יצירת קולגן. את המחקר הובילו חוקרים מאוניברסיטאות ראנגסיט, ולילאק, נסיך סונגלה וצ’וללונגקורן שבתאילנד.

במבחנים מעבדתיים נמצא כי כאשר התמצית נארזה בליפוזומים - בועיות זעירות שמגנות על החומר הפעיל - ספיגת ויטמין C בעור מלאכותי כמעט הוכפלה: מ-7.8 מיקרוגרם לסמ"ר בתמצית רגילה ל-16.5 מיקרוגרם לסמ"ר בתמצית הליפוזומלית.

עשרות מיליוני טונות נזרקים מדי שנה

תעשיית הקשיו העולמית מייצרת מדי שנה כ-36.9 מיליון טונות של תפוחי קשיו, אך רק כ-3.5% מהם מנוצלים באופן מסחרי. יתר הכמות - בין 90 ל-95 אחוזים - מושלכת, לרוב בשל מרירותו של הפרי וקצב ריקבונו המהיר שלא מאפשר שינוע תת ימי למרחקים ארוכים. החוקרים מציינים כי התגלית עשויה לספק פתרון סביבתי לבעיה זו, תוך יצירת ערך חדש מהפסולת.

לצורך המחקר הופקה מהפרי תמצית אלכוהולית סמיכה בצבע חום ובחומציות של כ-5. כל גרם מהתמצית הכיל כ-0.9 מיליגרם ויטמין C, לצד ריכוז גבוה של פוליפנולים ונוגדי חמצון נוספים - רכיבים ידועים כמסייעים בהגנה על תאי העור מפני חמצון ונזקי גיל.

יציבות, בטיחות ומה הלאה

היתרון הבולט ביותר של השימוש בליפוזומים התגלה במבחני יציבות: לאחר שלושה חודשי אחסון ב-30 מעלות צלזיוס, התמיסה הרגילה איבדה מעל 80% מתכולת ויטמין C, בעוד שהתמצית הליפוזומלית שמרה על חלק ניכר ממנו.

ניסויים בתאי עור ומערכת חיסון במעבדה הראו כי גם בריכוזים גבוהים התמצית אינה רעילה, ואף העלתה באופן משמעותי את עמידות התאים בפני נזקי חמצון. עם זאת, החוקרים מדגישים כי מדובר בשלב מוקדם בלבד, טרם נערכו ניסויים בבני אדם. בנוסף, בבדיקות הבהרת העור נמצא כי פעילותה נוגדת המלנין חלשה יחסית - כ-100 פעמים פחותה מזו של חומצה קוג’ית הנפוצה בתעשיית ההבהרת העור וטיפול בפגמנציה.

לדברי החוקרים, הצעד הבא יהיה ביצוע מחקרים קליניים ובדיקות יציבות ממושכות כדי להעריך את יעילות ובטיחות התמצית במוצרים מסחריים, ואם אלו יצליחו וימצאו יעילים ישולב התוצר בתעשיית הקוסמטיקה ויביא תועלת כפולה - ללקוח הצורך ולפרי הקשיו שמוצא עצמו עד כה מושלך כלאחר יד.