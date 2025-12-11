מחבל חמאס רוצח עם מצלמה ביום הטבח ( צילום: אתר צה"ל )

מחקר חדש ודרמטי שפורסם היום (חמישי) על ידי מרכז המידע למודיעין ולטרור חושף את הפער העצום בין הצהרות חמאס לבין המציאות ברצועת עזה.

המחקר בחן את זהויותיהם של 266 הרוגים שהוגדרו על ידי לשכת ההסברה הממשלתית של חמאס וכלי תקשורת פלסטיניים כ"אנשי תקשורת" מאז 7 באוקטובר. על פי הממצאים, כ־60% מהם היו חברים בארגוני טרור או מזוהים איתם, בראש ובראשונה חמאס והג׳יהאד האסלאמי.

מחבלי חמאס רוצחים מצוידים במצלמה ( צילום: אתר צה"ל )

תחפושת כפולה: עיתונאים כלוחמים

המחקר מפרט את השיוך של ה"עיתונאים" ההרוגים:

104 זוהו כאנשי חמאס – מתוכם לפחות 47 כחברי התנועה או כפעילים צבאיים.

45 פעילים או מזוהים עם ארגון הג'יהאד האיסלאמי

ארגוני טרור נוספים: 2 פעילים מהזרוע הצבאית של הפתח, 2 מהחזית העממית לשחרור פלסטין, והיתר מארגונים אחרים.

ללא שיוך ברור: 94 הרוגים נותרו ללא שיוך מזוהה לארגון טרור כלשהו.

במרכז המידע מדגישים כי הנתונים נשענים על הצלבת מידע פתוח, מקורות נוספים, וכן על מסמכי שלל של חמאס שנתפסו ברצועה , המוכיחים את הקשר.

מודל הפעולה: תעמולה והסוואה צבאית

המסמכים שנמצאו מלמדים על מודל פעולה כפול שבו עיתונאים משמשים במקביל גם כחברי ארגוני טרור, ולעיתים אף כלוחמים חמושים.

לפי החוקרים, תופעה זו משרתת שתי מטרות מרכזיות:

1. הפצת תעמולה: שימוש בגופי תקשורת להפצת נרטיב חמאס.

2. הסוואת פעילות צבאית: שימוש במעמד העיתונאי ככיסוי לפעילות צבאית ולמעקב מודיעיני.

במרכז המידע מציינים כי זוהי התמונה המקיפה ביותר עד כה לגבי היקף התופעה במהלך מלחמת "חרבות ברזל", ומצביעה על דפוס מובהק של ניצול ה"חסינות העיתונאית" להשגת מטרות טרור.