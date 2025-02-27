ישראל חוותה השבוע את אחת היממות הכואבות ביותר במהלך המלחמה הארוכה בשנה ומחצה החולפת | בליווי עשרות אלפי אנשים ותוך בכי של אומה שלמה, נטמנו גופותיהם הקדושות של שירי ביבס וילדיה כפיר ואריאל הי"ד | מי שהחזיק, ואף רצח באכזריות רבה את האם וילדיה, הוא ארגון טרור קטן ברצועת עזה המחזיק באידאולוגיה סלפית ואינו בוחל בשום צעד במלחמת הג'יהאד שלו | פרופיל (מגזין)
מישהו עוד מאמין לשלום עם הערבים? אמו ודודתו של רוצח משפחת פוגל מאיתמר, התגאו במעשיו בתוכנית טלוויזיה של הפלסטינים. ראש-הממשלה בנימין נתניהו שוחח בפגישתו עם שר החוץ של אירלנד, אימון גילמור, על ההסתה בטלוויזיה הפלסטינית: "הטלוויזיה שידרה תוכנית המהללת את רוצחי משפחת פוגל, שרצחו שלושה ילדים קטנים ואת הוריהם. בשידור רשמי של הטלוויזיה הפלסטינית הם הוצגו כגיבורים וקדושים"
השלב האחרון: בעוד יממה יירד גלעד שליט מכבש מטוס חיל האויר בבסיס תל נוף ויפגוש את אביו ואימו, אחרי חמש שנים. גם ראש הממשלה נתניהו יחכה למרגלות המטוס. אירוע נוסף שצפוי ביום שלישי - כמעט במקביל לחזרת שליט, הוא מפגש עם עיתונאים שיערכו משפחות נפגעי הטרור (פוליטי)
מי היה מעלה על הדעת שביום מן הימים אכתוב טור ואצמיד את התואר "רוצח" לשמו של ידידי לשעבר אשר דהן. מה עשית אשר? למה? מה עבר לך בראש? אתה, את חייך הרסת! אך ליבי ליבי על רעייתך וילדך שיאלצו לשאת על מצחם את הקלון שהטלת עליהם ללא עוול בכפם. איך לא חשבת עליהם? (דעות)
אלפים ממשיכים לפקוד את בית משפחת קלצקי, לנחם את בני המשפחה האבלים ולהעניק תמיכה ● בינתיים: המשטרה ממשיכה בחקירת הרצח המחריד. החוקרים חושדים שלוי ארון הוא רוצח סידרתי, וחפרו במשך שעות ארוכות בחצר ביתו. הם החרימו שלושה מחשבים ושורה של תקליטורים שמצאו בבית (בתפוצות)
אולי אם תתנו לרוצחי משפחת פוגל עונשי מוות הם רק ירוויחו? אולי עדיף לנו, ברגשות הנקמה שלנו, להעניק להם מכל טוב, לכל חייהם? האם עדיף להעניש את הפושע הנאצי בעולם הזה, או שאולי עדיף לתת לו חיי פאר מלאי תענוגות בעולם הזה? התשובה רק מעידה באיזה שפל של אמונה אנחנו חיים
אמג´ד וחכים עוואר מעוורתא, הנאשמים בטבח בני משפ´ פוגל באיתמר יוצאו להורג? בצעד חסר תקדים, צה"ל צפוי לדרוש להטיל עליהם עונש מוות. לפי החוק, ניתן להטיל עונש מוות על נאשמים ברצח, בכפוף לתנאים הבאים: במידה ויוצגו ראיות בבית המשפט יחד עם הודאת הנאשמים, שלושת השופטים בהרכב יהיו בדרגת סגן אלוף ומעלה וגזר הדין יוטל פה אחד
שבועות אחרי הטבח המזעזע באיתמר, כוחות הבטחון ממשיכים לנסות ולצוד את הרוצחים ● הכפר עוורתא ממוקם כמה מאות מטרים מההתנחלות איתמר ונראה כי כוחות הביטחון סבורים כי משם יצאו המחבלים לביצוע הרצח ● תושבים בין הגילאים 15 ל-45 נחקרו. רוב העצורים כבר שוחררו (ארץ)