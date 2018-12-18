חוקרים מארבע אוניברסיטאות בתאילנד מצאו כי תמצית "תפוח הקשיו" - פרי הלוואי שבדרך כלל נזרק בתהליך ייצור אגוזי הקשיו - עשויה להפוך למרכיב מבטיח בתכשירי אנטי-אייג’ינג וריפוי פצעים | שילוב החומר בננו-ליפוזומים שיפר את הספיגה והגביר את השפעתו על העור, תוך שמירה על יציבות גבוהה לאורך זמן | המחקר פותח גם אפשרות כלכלית וסביבתית להפוך פסולת חקלאית יקרה למוצר עתיר ערך בתעשיית הקוסמטיקה (בעולם)
רוטב גבינה הוא תוספת מבורכת לסלטים ופסטות ומצוין כמטבל לצ'יפס או לחטיפים מלוחים, אבל מה אם היינו אומרים לכם שאפשר להגיש אותו גם עם בשר? קבלו את הגרסה הטבעונית הנהדרת לרוטב "גבינה" פיקנטי (מתכונים, אוכל)