קבוצת מסעדות רוזה משיקה ערבי שף מיוחדים בכשרות הרב מחפוד

שילוב נדיר בישראל: כשרות מחפוד מהודרת לצד קולינריה בסטנדרט שף וערבי ספיישל חווייתיים – רוזה מודיעין ורוזה אשדוד מציגות את הדור הבא של המסעדות הכשרות

קבוצת מסעדות רוזה, המפעילה שני סניפים — במודיעין ובאשדוד — מציגה מהלך אסטרטגי משמעותי, עם מעבר מלא לכשרות המהודרת של הרב מחפוד בכל המסעדות. המהלך מציב את רוזה בחוד החנית של ענף המסעדות הכשרות בישראל, כקבוצה שמצליחה לשלב בין קולינריה גבוהה ברמת שף לבין כשרות מחמירה, מבלי לוותר על חוויה, יצירתיות או אווירה מודרנית.

כשרות מחפוד – רמה שלא מוצאים במסעדות שף בישראל

המעבר לכשרות מחפוד בכל סניפי הרשת הוא צעד נדיר בעולם המסעדות. מדובר באחת הכשרויות המהודרות והמוערכות ביותר בישראל, וכמעט שאין מסעדות שף שמצליחות לשלב אותה לצד תפריטים עשירים, טכניקות בישול מתקדמות ומנות ברמה גבוהה.

רוזה היא כיום מהבודדות — אם לא היחידה — שמציעה שילוב של מסעדת שף בשרית עם מחפוד בשתי ערים מרכזיות, ובכך מושכת קהל רחב של חילוניים, מסורתיים, דתיים וחרדים שמחפשים אוכל איכותי ללא פשרות.

בידול עוצמתי: קולינריה של שף + כשרות מחפוד + חוויית בילוי

הייחוד הגדול של מסעדות רוזה הוא לא רק באוכל, אלא בתפיסה כולה: מסעדת שף בחוויית בילוי אמיתית – מוזיקה, שירות, אווירת ערב, ואפס פשרות באיכות המנות.

התפריטים החדשים במודיעין ובאשדוד משלבים מנות בעבודת יד, חומרי גלם מוקפדים, ופרזנטציה ברמת מסעדות בינלאומיות — כולל מנות בשרים פרמיום, מנות ראשונות יצירתיות וקינוחים ייחודיים.

רוזה מוכיחה שאפשר להציע אוכל כשר למהדרין ברמה שלא נופלת ממסעדות המובילות בתל אביב — ולעיתים אף עולה עליהן.

ערבי שף וספיישלים מיוחדים – חוויה חיה מול העיניים

בשני הסניפים מתקיימים כיום ערבי שף מיוחדים, בהובלת צוות קולינרי מנוסה ובשיתוף השף אריק וואקיל.

בימי הליין מוגשות מנות חיות שמוכנות מול עיני הסועדים — כמו טומהוקים על מגש רותח עם להבה, נתחי סינטה פרימיום, טרטר בקר טרי שמורכב במקום, מנות דגים נאות, קוקטיילים ייחודיים ועוד.

החיבור בין קולינריה גבוהה לבין חוויה חיה ומוזיקה איכותית הופך את ערבי הספיישל של רוזה לאחת האטרקציות הקולינריות החזקות באזור מודיעין והדרום.

אירועים פרטיים עד 100 איש – פתרון יוקרתי לכל סוגי האירועים

מעבר לתפריטים הרגילים ולערבי השף, רוזה מציעה גם פתרון לאירועים פרטיים בשני הסניפים:

ימי הולדת

ערבי חברה

מפגשים משפחתיים

אירועי ערב וצהריים

עם אפשרות לכשרות מחפוד מהודרת, שירות מוקפד ותפריטי אירועים ברמה גבוהה — רוזה הפכה ליעד מבוקש לאירועים עד 100 משתתפים, עם אפשרות לבנות תפריט מותאם אישית ולשלב חוויות כמו ערבי שף פרטיים, טעימות יין ועוד.

רוזה – קבוצה שמגדירה מחדש מהי מסעדה כשרה איכותית בישראל

השילוב בין כשרות מהודרת, קולינריה יוצאת דופן, ליינים מיוחדים ואירועים פרטיים הופך את רוזה לאחת הקבוצות המעניינות ביותר כיום בתחום המסעדות הכשרות. מודיעין ואשדוד הופכות למוקדי משיכה לקהל מכל הארץ — הרוצה לחוות מסעדת שף אמיתית, באווירה חיה ומוקפדת, עם כשרות מהדרין שאינה פוגעת באיכות וביצירתיות.

