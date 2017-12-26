קבוצת מסעדות רוזה, המפעילה שני סניפים, במודיעין ובאשדוד - מציגה מהלך אסטרטגי משמעותי, עם מעבר מלא לכשרות המהודרת של הרב מחפוד בכל המסעדות | המהלך מציב את רוזה בחוד החנית של ענף המסעדות הכשרות בישראל, כקבוצה שמצליחה לשלב בין קולינריה גבוהה ברמת שף לבין כשרות מחמירה, מבלי לוותר על חוויה, יצירתיות או אווירה מודרנית
כשאתם עסוקים בתחפושות לילדים, במשלוחי המנות לחברים, המשפחה והמחנכים של הילדים, במסעדת רוזה הירושלמית בעמק רפאים, חושבים על סעודת הפורים שלכם. קונספט חדשני, יהפוך את סעודת הפורים שלכם לחגיגה אמיתית של טעמים ושמחה, בלי לטרוח ולהפוך את המטבח, רק לחגוג מכל הלב (אוכל, שיווקי)
מתכננים לערוך אירוע או שמחה בקרוב באווירה שקטה ונעימה ובטעם ייחודי? מסעדת רוזה בעמק רפאים בירושלים, היא המענה המושלם החדש בשבילכם: מסעדה איכותית, בעיצוב נקי ואלגנטי, מנות ייחודיות ואירוח שקט ואישי. ברוזה תמצאו תפריט אירועים חורפי, מיוחד ומגוון עם מבחר מנות עשירות וטעימות במיוחד שישאירו אתכם עם טעם של עוד (אוכל, שיווקי)