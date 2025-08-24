בקבוק פלסטיק ריק? כך תהפכו אותו לכלי המטבח החדש שלכם

שוברים ביצה לתוך קערה (כן, כולה אחת, לא ישר 12 ביצים - נתחיל בקטן).

לוקחים בקבוק פלסטיק רך וריק - כמו בקבוק מים מינרליים קטן.

לוחצים את הבקבוק בעדינות ביד, כדי להוציא קצת אוויר מתוכו.

מצמידים את פיית הבקבוק לחלמון (בלי לדחוף, רק להצמיד מלמעלה).

משחררים את הלחיצה - והוואקום שנוצר "שואב" את החלמון פנימה, שלם ויפה.

רוצים להעביר אותו לקערה אחרת? לוחצים שוב על הבקבוק - והחלמון "קופץ" החוצה שלם, כמו קסם.

למה זה טוב יותר מכל שיטה אחרת?

לא צריך לשבור קליפות שוב ושוב ולקוות שהחלמון לא יישבר.

לא מטפטפים חלבון על כל השיש.

ובונוס: אפשר לעשות מזה מופע קסמים קטן מול הילדים - הם פשוט עפים על זה.

טיפ נוסף:

אם אתם רוצים שהחלמון יהיה עוד יותר מוגן, תעשו את זה עם ביצה קרה מהמקרר (פחות סיכוי שיתפוצץ).

אז כן, לפעמים החיים הרבה יותר פשוטים ממה שנדמה. בקבוק פלסטיק פשוט, כזה שכולם זורקים לפח, יכול להפוך אתכם למאסטרים של המטבח תוך חמש דקות - בלי לכלוך, בלי עצבים, ובלי קללות שקטות לעצמכם.