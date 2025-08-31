כיכר השבת
הטריק הגאוני לפתיחת שקית תפוחי אדמה בלי מספריים ובלי להסתבך

כמה פעמים ניסיתם לפתוח שקית תפוחי אדמה והסתבכתם עד שהתעצבנתם? מתברר שיש שיטה מבריקה שלא דורשת כוח, לא מספריים ולא בלגן (בית)

חוט קטן אדום שפותר את הבעיה (צילום: שאטרסטוק)

כמה פעמים נלחמתם בשקית תפוחי האדמה? חיפשתם מספריים, ניסיתם עם סכין, קרעתם בידיים והכול התפזר על הרצפה?

רוב האנשים אפילו לא יודעים את זה, אבל השקיות האלה מגיעות עם חוט אדום סודי ואם יודעים איך למשוך אותו, הן נפתחות בשנייה, בלי מאמץ ובלי בלגן.

איפה מסתתר החוט האדום?

במרכז החלק העליון של השקית, ממש ליד התפר. הוא נראה כמו קו אדום קטן שמקיף את כל הפתח, אבל אם לא שמים לב אליו - ישר מסתבכים עם סכין.

איך פותחים את השקית נכון?

אתרו את קצה החוט האדום - תראו שהוא “תפור” מסביב לפתח.

במקום למשוך כלפי מעלה (מה שגורם לו להיקרע) - משכו אותו הצידה, בכיוון הנגדי לסגירה.

תוך שנייה החוט ייפרם החוצה - והשקית תיפתח בצורה חלקה, בלי קרעים ובלי תפוחי אדמה מתגלגלים על הרצפה.

למה רובנו לא שמנו לב לזה?

כי רובנו רגילים לחשוב על החוט הזה כקישוט או כחלק מהאריזה. בפועל הוא מנגנון פתיחה חכם, אבל אם מושכים אותו לא נכון - הוא נקרע, ואז באמת אין ברירה אלא לרוץ להביא מספריים.

אז בפעם הבאה שתגיעו לשקית תפוחי אדמה - תחפשו את החוט האדום הקטן הזה. במקום להיאבק - תפתחו אותה כמו מקצוענים, ותגלו שזה לוקח פחות משנייה.

