למה המגבות שלכם מסריחות? הסיבה תפתיע אתכם

אין תחושה מתסכלת יותר מזו: יצאתם מהמקלחת, אתם מרגישים נקיים ורעננים, ואז אתם מושיטים יד למגבת וחוטפים "כאפה" של ריח טחב מוזר. אתם תוהים לעצמכם - "איך זה הגיוני? הרי כיבסתי אותה ב-60 מעלות עם חצי בקבוק מרכך!".

אז זהו, שדווקא כאן מתחילה הבעיה. מסתבר שרובנו נותנים למגבות "טיפול מסור מדי" ובדרך אנחנו יוצרים את המדגרה המושלמת לבקטריות. הנה הסיבות האמיתיות לריח הרע, ואיך נפטרים ממנו במינימום מאמץ.

1. האויב השקט: עודף מרכך כביסה

זה נשמע הפוך מההיגיון, נכון? אנחנו רוצים מגבת רכה ומריחה כמו פריחה באביב, אז אנחנו שופכים מרכך. הבעיה היא שמרכך כביסה מבוסס על סוג של שומן (סיליקון או שעווה) שמצפה את סיבי המגבת. עם הזמן, השכבה הזו נאטמת. במקום לספוג מים, המגבת פשוט "כולאת" את הלחות והלכלוך בפנים. התוצאה? המגבת לא מתייבשת באמת והריח מזכיר סמרטוט רצפה שנשאר בתוך הדלי כל הלילה.

2. מלכודת הלחות בחדר האמבטיה

בואו נדבר רגע על המגבת שתלויה מאחורי הדלת. אם אתם תולים את המגבת כשהיא מקופלת או צפופה על וו קטן בחדר אמבטיה סגור ללא אוורור - היא וודאי תסריח. המגבת חייבת אוויר כדי להתייבש. אם היא נשארת לחה יותר מ-4-5 שעות, החגיגה של העובש מתחילה, וזה ריח שקשה מאוד להוציא בכביסה רגילה.

3. "עייפות" של מכונת הכביסה

לפעמים הבעיה היא בכלל לא במגבת, אלא בבית שלה (מכונת הכביסה). השמרים והבקטריות מצטברים בתוך הגומי של המכונה או בפילטר. כשאתם מכבסים בטמפרטורה נמוכה (30-40 מעלות), אתם פשוט עושים "אמבטיה חמה" לחיידקים במקום להרוג אותם.

אז איך מחזירים למגבות את הריח הטוב?

אל תרוצו לקנות מגבות חדשות. יש פתרון פשוט שדורש שני מרכיבים שיש לכל אחד במטבח: חומץ לבן וסודה לשתייה.

סיבוב ראשון: הכניסו את המגבות למכונה עם כוס חומץ (במקום אבקה ובמקום מרכך) על טמפרטורה גבוהה (60 מעלות ומעלה). החומץ ממיס את כל שאריות הסבון והשומן שנדבקו לסיבים.

סיבוב שני (לא חובה אבל מומלץ): הפעילו שוב, הפעם עם חצי כוס סודה לשתייה. זה ינטרל את כל ריחות הלוואי ויחזיר להן את הנפח.

ייבוש אגרסיבי: אם יש לכם מייבש - זה הזמן שלו לנצח. אם לא, תלו אותן בשמש ישירה. השמש היא חומר החיטוי הטוב ביותר שהטבע נתן לנו.

ובכל זאת, מה עם הריח הטוב?

אם אתם לא מוכנים לוותר על ניחוח הכביסה המוכר, יש פתרון פשוט: במקום לשפוך מרכך לתוך המכונה, השתמשו במבשם כביסה בספריי רק כשהמגבות כבר כמעט יבשות (או במייבש). כך תיהנו משני העולמות - גם מגבת שסופגת מצוין ולא מפתחת ריחות רעים, וגם ריח של פריחה וניקיון שמלווה אתכם לאורך כל היום או הלילה.

הטיפ הכי חשוב לסיום: פעם בשבועיים, ותרו על המרכך. המגבות שלכם אולי יהיו קצת פחות ריחניות, אבל הן יהיו נקיות באמת.