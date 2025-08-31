איך להעלים ריח של ביוב מהכיור בעזרת שני דברים שיש בכל בית?

רוב הריחות מגיעים ממצבורי שומן, שאריות אוכל או הצטברות חיידקים בצנרת. אם לא מנקים את הכיור באופן קבוע, החיידקים מתחילים לייצר ריח “ביובי” שמרגיש לא נעים במיוחד במטבח.

שני הדברים שיחוללו קסמים

1. סודה לשתייה

זה לא רק להוסיף לעוגה. סודה לשתייה היא חומר ניקוי טבעי שמסיר שומנים, מנטרל חיידקים ומאזן חומציות - כל מה שגורם לריח לא נעים.

2. חומץ לבן

החומץ מסייע לנטרל ריחות חזקים, לפרק שומנים ולעזור לניקוי הצנרת בקלות.

איך לעשות את זה בפועל?

שפכו חצי כוס סודה לשתייה ישירות לכיור.

מעל הסודה שפכו חצי כוס חומץ לבן.

תראו איך זה מתחיל לבעבע - זה סימן שהחומרים מתחילים לנקות ולהשמיד את הריחות.

המתינו 5 - 10 דקות.

שטפו בכיור במים רותחים (זה יעזור לשטוף שאריות שומנים ולנקות את הצנרת עד הסוף).

תוצאה? ריח הביוב נעלם, הכיור מריח נקי ורענן, והצנרת שלכם תודה לכם.

טיפ נוסף למניעה: שפכו מדי פעם סודה לשתייה וחומץ גם כשאין ריח רע – זה מונע הצטברות חיידקים ושומנים וכך אתם שומרים על הכיור לאורך זמן.