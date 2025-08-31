כיכר השבת
איך להעלים ריח של ביוב מהכיור בעזרת שני דברים שיש בכל בית?

ריח מוזר מהכיור? אתם לא לבד: הוא מופיע פתאום, במיוחד לאחר שטיפת כלים | החדשות הטובות? כדי להיפטר מהריח הזה לא צריך קוטלי ריח מיוחדים או טכנאים מקצועיים. כל מה שאתם צריכים זה שני דברים שיש כמעט בכל בית ותוך דקות תוכלו לסלק את הריח  (בית)

ריח מוזר מהכיור? אתם לא לבד: הוא מופיע פתאום (צילום: שאטרסטוק)

מה גורם לריח הביוב?

רוב הריחות מגיעים ממצבורי שומן, שאריות אוכל או הצטברות חיידקים בצנרת. אם לא מנקים את הכיור באופן קבוע, החיידקים מתחילים לייצר ריח “ביובי” שמרגיש לא נעים במיוחד במטבח.

שני הדברים שיחוללו קסמים

1. סודה לשתייה

זה לא רק להוסיף לעוגה. סודה לשתייה היא חומר ניקוי טבעי שמסיר שומנים, מנטרל חיידקים ומאזן חומציות - כל מה שגורם לריח לא נעים.

2. חומץ לבן

החומץ מסייע לנטרל ריחות חזקים, לפרק שומנים ולעזור לניקוי הצנרת בקלות.

איך לעשות את זה בפועל?

שפכו חצי כוס סודה לשתייה ישירות לכיור.

מעל הסודה שפכו חצי כוס חומץ לבן.

תראו איך זה מתחיל לבעבע - זה סימן שהחומרים מתחילים לנקות ולהשמיד את הריחות.

המתינו 5 - 10 דקות.

שטפו בכיור במים רותחים (זה יעזור לשטוף שאריות שומנים ולנקות את הצנרת עד הסוף).

תוצאה? ריח הביוב נעלם, הכיור מריח נקי ורענן, והצנרת שלכם תודה לכם.

טיפ נוסף למניעה: שפכו מדי פעם סודה לשתייה וחומץ גם כשאין ריח רע – זה מונע הצטברות חיידקים ושומנים וכך אתם שומרים על הכיור לאורך זמן.

